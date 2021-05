SAMO JE JEDNA ‘POPAKONTAS’: Suzi je s lukom i strijelom podsjetila na Bahrine urnebesne manevre u prošloj sezoni

U 12. sezoni showa ‘Ljubav je na selu’ Bahra je gađala lukom i strijelom. Na taj način se obračunavala sa svima koji je ljute

Zanimljivu aktivnost zajedno su prošli Zoran i Suzi koji svoje romantično putovanje provode u Lici. Gađali su lukom i strijelom.

Suzi je dobra, ali Bahra je najbolja

Zoran je to već i prije radio, no Suzi je to bilo prvi put.

NAKON OLJINOG SEKSI PERFORMANSA, ONA I DRAGAN SU OZBILJNO POPRIČALI: Neven je zbunio Samantu; ‘Zato sam te doveo ovdje’

No, koliko god Suzi bila dobra u gađanju lukom i strijelom, najbolja je ipak Bahra.

Ona se u 12. sezoni u ulozi ‘Popakontas’ tada obračunavala sa svima koji je ljute.

DOK GA JE PATTY MASIRALA, MARIJAN JE ODUŠEVLJENO UZDISAO: Pao je i poljubac; ‘Ona će za ljubav sve napraviti’