SAMANTA RAZOČARALA NEVENA: ‘Što se promijenilo? Volio bih da se boriš za mene…’; Ona ga iznenadila odgovorom

Najmlađi farmer svoju je ‘zlatnu djevojku’ pozvao sa strane da nasamo porazgovaraju o njezinim namjerama

Nevenova “zlatna djevojka” na upoznavanju mu je odmah upala u oko i dalo se protumačiti kako mu je upravo atraktivna Samanta favorit za pobjedu, ali i buduću suprugu. No, vrckava Dalmatinka ružičaste kose nije se baš iskazala u poslovima na farmi.

Neven ju je zato pozvao sa strane da nasamo porazgovaraju o njezinim namjerama. Budući da je primijetio kako ona baš i nije uključena u poslove koje ostale djevojke rade bez pogovora, otvoreno ju je pitao što se s njome događa.

“Što se to promijenilo kod tebe? Ponašanje tvoje… Nemaš volje za raditi”, rekao je Neven razočarano, na što je Samanta odgovorila kako može raditi normalne poslove, ali da ju je on poslao u staju da čisti životinjske fekalije.

Nije to za nju

Neven joj je pokušao objasniti kako on živi na selu te da je rad nužan, no njegova “zlatna djevojka” jasno mu je dala do znanja da takve vrste poslova nisu za nju, kako javlja RTL.

“Zašto bih radila teške poslove? Ja sam ‘zlatna djevojka’, nije to za mene”, rekla je Samanta u kameru, dok Neven smatra kako nijedan dečko ni muž ne bi htio takvu ženu pored sebe.

“A kuhanje? Zašto se nisi nikad trgnula i skuhala kavu?” nastavio je Neven te dodao kako bi Samanta u svemu trebala biti prva i pokazati mu da se želi boriti za njega. Ona mu je uzvratila rekavši kako bi se on trebao boriti za nju.

“Volio bih da se boriš, da vidim misliš li što sa mnom ozbiljno, biti sa mnom u vezi ili u nečem drugom”, zaključio je Neven.