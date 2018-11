SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Žrtva Ljubanove osvete je Marko koji ovoga puta ostane uklješten (Na granici)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

María Marta sazna da je Cora provela noć u tvrtki. Ispituje je, a Cora joj kaže razlog svoga dolaska. Jose Alfredo se naljuti kada sazna da je Maria Marta odvezla Coru kući. Lorraine pokušava otkriti adresu Marije Marte u Riju i zove Eriku. Xana nalazi vođu bande i prisili ga da vrati Joau Lucasu novčanik i auto. Orville razgovara sa zatvorenikom slikarom. Maria Marta želi razgovarati s Cristinom. Jose Alfredo i Maria Marta ugledaju Joaa Lucasa koji izlazi iz Xanine kuće. Jose Alfredo vozi Joaa Lucasa u bolnicu. Jose Pedro pita Mariju Claru je li shvatila što bi se moglo dogoditi ako je Cristina zaista kći njihova oca. Merival nagovori Josea Pedra da predsjeda važnim sastankom umjesto oca. Vicente moli Xanu Cristinin broj, te je nazove. Fernandu nije drago zbog Vicenteova poziva i želi da mu Cristina objasni tko je on.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Gulfemine misli neprestano zaokuplja razmišljanje o Omerovim riječima. U to vrijeme on se pojavljuje u njezinom domu. Ona mu tad iznosi svoje planove, a on odbija sve dok Gulfem izbjegava razgovor. Gulfem mu priznaje da je napeta zbog Džihanovog stanja, dok Omer sumnja u njezinu priču. Taner dovodi Jondžu na večeru u obiteljski dom.

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Pogrešan čovjek

Crni je skupio hrabrosti i odlučio otkriti Peri istinu o svojoj prošlosti. Lea hitno mora napustiti romantični vikend s doktorom te se ispričava Davidu zbog naprasnog odlaska iz Opatije. Livio sreće Leu u pogrešnom trenutku, što će dodatno ugroziti njegov odnos s Marinom. Za to vrijeme, Milena doznaje kako je Mitar nestao i otišao bez ikakve najave. Mihajlo posjećuje Zlatka i shvaća da bi mu on mogao pomoći i više nego što je mislio. Uz to, Zlatko zamoli Nastasju da mu se pridruži na sastanku s Mihajlom, što će ispasti vrlo neugodno kada ona shvati da je to isti Mihajlo zbog kojeg je pobjegla iz Beograda.

NOVA TV, 21.30, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Ekipa iz Lokvice krade svoju robu bandi s Ljubanova. Usput im uzmu i zastavu što bandu dodatno razjari. Neznajući, Lokvičani ostave iza sebe Matinu uputnicu za doktora te dvojica s Ljubanova napadaju Matu. Spašava ga Tadija. Pri vraćanju uniformi, ne ide sve po planu: Krešu uhvati Mate, a Ante potrga Markov ormar. Kad na Marka padnu vrata, on napravi trzaj i ostane ukočen. Marko ukliještenog vrata doznaje da Stana optužuje Miju za trovanje i pokušaj ubojstva Zorke. Mijo na sastanak s Ljubom ponese čaj, koji popije Ljubo pa uneredi Andriji kupaonicu. Ljubo, ljut i posramljen odlazi, a Andrija, Mijo i Nediljko zaključe da im je tim neredom u kupaonici ostavio poruku. Andrija poželi da je Zorka tu. Dok je trajao sastanak, Ljuban je ostavio priličan dojam na Ivanu. Zorka se budi iz kome.