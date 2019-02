SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Zorka ucjenjuje Ladislava, a Petra shvati da je Domagoj pobjegao (Na granici)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Beatriz kaže Claudiju da će se Enrico vratiti u Brazil. Leonardo dobiva poziv da svjedoči u Claudiovoj parnici protiv Tea. Orville se brine o Salvadoru. Jose Alfredo moli Cristinu da dođe u tvrtku. Erika odlazi k Robertaovoj kući. Josue kontaktira s Espinozom. Jose Alfredo razgovara s Marijom Martom o Mauriliju. Vicente kaže Mariji Clari da želi zaboraviti Cristinu. Maria Marta kaže Joseu Alfredu da će mu pomoći da se obračuna s Maurilijom. Fernando naplaćuje Cristini odvjetničke usluge. Vicente zove prijatelje iz Xanine kuće na otvorenje novoga restorana. Cristina je ljubomorna kada ugleda bivšega dečka na ulici. Fernando prijeti Cori. Salvador slika Carmem. Jose Alfredo kaže djeci i Marti da će Cristina raditi u upravi tvrtke. Maria Clara nije suglasna i daje otkaz.

NOVA TV, 15.25, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Nakon što Gulru otkrije da je Gulfem Halidina kći, ništa više neće biti isto. Džihan zatekne Omera u njegovoj sobi, a to podiže tenzije u kući. Gulru i Omer počinju osjećati grč zbog zajedničkog života. Halide poriče istinu koju je priznala Gulru, ali Gulru ne odustaje od toga. Dujgu upoznaje Merta sa članovima njene obitelji, a on shvaća da postoje šokantne stvari koje nije znao o Dujgu. Halide je u strahu kad shvati da je Gulru drži u šaci i zbog toga poduzima očajničke poteze.

NOVA TV, 18.15, DRAMSKA SERIJA, Larin izbor

Lara i Jakov su nasukani na otoku. Premda bi najradije zauvijek ostali sami na pustom otoku, spašava ih ribar. Tonči je ljut kad sazna da je Jakov oštetio jahtu i krivi Laru koja Jakovu donosi samo nevolje. Nela se čuje s tajanstvenim ljubavnikom. Jakov se posvađa s ocem i odlazi u Larin skromni stan. Lara nalazi Nikolinu poruku i ljubavnici se prvi put posvađaju. Jakov saznaje za Larine probleme s plaćanjem stanarine. Susret Dinka i Tončija ne prolazi dobro. Premda se Tonči želi iskupiti Dinku i nudi mu posao, Dinko je razočaran i bijes prema Zlatarevima sve se više skuplja u njemu. Kad Jakov sazna da je Dinko ošamario Nikol, polubraća se sretnu prvi put u životu, što završava fizičkim obračunom.

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Pogrešan čovjek

Lea je potpuno zbunjena neobičnim ponašanjem svoga supruga, a Ven postaje jako ljubomoran na Zoeina novog prijatelja. Pero ponudi Teu pomoć oko njegovih problema sa zakonom. Usamljena Dijana poziva svoju veliku ljubav Crnog na romantičnu večeru dok se Mihajlo raspituje koji je najbolji način za bijeg iz zatvora. Za to vrijeme u lovačkoj kući, Mitar se neugodno iznenadi kada zatekne Milenu s Miloradom.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Boranovi se zabavljaju na zabavi povodom rođendana Ulfetine tvrtke. Fikret je potresen zbog svega što je doznao i naglo odlazi sa zabave. Fikret rano ujutro zove Faruka da se sastanu i moli ga da taj razgovor ostane u tajnosti. Ipek je sumnjičava zbog toga što ne zna gdje je Fikret, a Faruk joj laže da je on na sastanku. Ulfet nastavlja raditi sve po starom, ali je posve nesvjesna da su sve informacije razotkrivene. Prisiljena je otkriti svoju najveću boljku sa Surejom, a obje otkrivaju da imaju tugu koju dijele. Fikret otkriva Faruku sve detalje koje je saznao, a zajedno pokušavaju doći do najboljeg rješenja.

NOVA TV, 21.15, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Policija je Ladislavu iz auta zaplijenila robu, a Zorka mu dala ultimatum – ili će odustati od njene imovine, ili će mu uništiti život. Ladislav, naravno, odustaje i ekipa je spašena. Dolazi do okršaja Zorke i Petre u kojem Zorka upozorava Petru na mogućnost lošeg ishoda njenog legalnog posla. No, tvrdoglava Petra ne popušta i s Andrijom odlazi pronaći Domagojevu ordinaciju. No, neugodno se iznenade kada stignu na lokaciju. Ante otkrije da je Domagoj pobjegao iz zemlje. Gabi napije Tomu i uvali mu da potpiše papire za razvod. Kada shvati da ga je prevarila, Tomo dolazi kod Gabi i uništava papire. Željka kod Štiglića otkriva Zorku i naljuti se na Marka, ali shvaća da ga ne može kazniti, jer je i sama upletena. Odluče da će uhapsiti Zorku. Tadija, uz pomoć Kreše i Alme, pokušava naći ženu preko internetskih stranica za traženje partnera.