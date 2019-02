SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Zorka priprema šverc nove robe dok Božu čeka premještaj (Na granici)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Vicente prizna Mariji Clari da još voli Cristinu. Teo razgovara s Erikom o slici koju je dobio od Maurilija. Enrico slijedi Vicentea. Claudio pokušava razgovarati s Leonardom. Enrico se sukobi s Leonardom na ulici. Amanda momku trči upomoć. Vicente ugleda kuću u koju je upala skupina ljudi i kaže to Xani. Elivaldo, Victor i Cora hvale Cristinu. María Marta je radosna kad Joao Lucas kaže da će otjerati Cristinu iz Imperija. Antoninho razgovara s Cardosom. Maria Marta šalje Silviana da odnese novac Lorraine. Cristina se sukobi s Marijom Clarom prvoga radnog dana. Carmem kaže Orvilleu da se brine zbog Salvadora. Cristina ispituje Mariju Claru o računima za dijamante. Jose Alfredo je promatra. Lorraine odlazi Silvianovoj kući i nađe ružičasti dijamant.

NOVA TV, 15.05, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Ševket je u panici zbog ozlijede koju je zadao Jondži i pokušava se riješiti svih dokaza misleći da je ubojica. Dok Gulru kopa po Halidinoj prošlosti ne bi li saznala pravu istinu, Gulfem dolazi s nevjerojatnom viješću. Kada Gulfem obznani da je trudna, svi se iznenade, a Gulru to prima izrazito loše. U vili su svi osim Gulru uzbuđeni zbog Gulfemine iznenadne trudnoće, a Džihan je oduševljen činjenicom da će postati ujak. Za to vrijeme, događa se još jedno iznenadno vjenčanje. Taner i Čiček vjenčaju se u tajnosti i smišljaju plan kako će to obznaniti svojim obiteljima.

NOVA TV, 18.15, DRAMSKA SERIJA, Larin izbor

U sudaru, koji je skrivio alkoholizirani Dinko, strada njegova žena Lidija koja završava u komi. Blanka je devastirana viješću o nesreći. Odlazi u bolnicu gdje sreće Tončija. Tonči želi uspostaviti komunikaciju s njom, što Blanka odbija. Nela se boji da će se Blanka i Tonči pomiriti. Probeme joj stvara i Jakov koji saznaje da je nudila Lari novce kako bi nestala iz njihovih života. Tonči, potresen susretom s Blankom, dolazi u njen stan i nudi Dinku pomoć koju on ne može odbiti. Srediti će, preko svog odvjetnika, da Dinko ne bude kažnjen zbog pijane vožnje. Jakov prosi Laru na romantičnoj lokaciji dok Tonči doživljava srčani udar.

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Pogrešan čovjek

David se teško razdvaja od svoje supruge Lee prije odlaska u Njemačku, a Bibu naljuti što se susjeda Milica sve otvorenije upucava njezinu suprugu Peri. Leu jako pogodi kad dozna što joj je Zoe prešutjela, a Pero otkriva Bibi dugo čuvanu tajnu o prošlosti njihove kćeri. Za to vrijeme, Mihajlo izlazi iz zatvora, što će Crnog neugodno iznenaditi, a Dijana napokon dobiva rezultate testa trudnoće.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Esma je uzrujana kada shvati koliko je Ulfet zapravo usamljena i odlučuje da se čim prije moraju preseliti. Garip odlazi k Ademu sa željom da kupi konak od njega jer je uvjeren da ga Adem nikad neće pretvoriti u svoj dom. Garip mu poručuje da je konak Esmin jer se ta kuća rodila s njom, bez obzira na to kome nekretnina trenutno pripada. Iako Adem isprva odbija Garipovu ponudu, shvaća da u njegovim riječima ima istine. Esma dolazi kod Ulfet kako bi joj poručila da je spremna biti uz nju ako to želi. Emotivne riječi rezultirale su oprostom između dvije zaraćene strane. Adem i Dilara sastaju se kako bi zajedno otišli na pregled, a Adem ne može sakriti uzbuđenje. S druge strane, Dilara se ponaša distancirano, ali u sebi se bori s osjećajima prema Ademu.

NOVA TV, 21.25, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Nediljko, Andrija i Mijo shvate da nemaju druge nego zamoliti Zorku da se vrate švercu. Mira je ljuta i razočarana, kao i Petra, koja se osjeća izdano. No, uporna Zorka nastavlja posao. Marko pokreće akciju hapšenja Zorke. Na sastanku u policiji, Alma shvaća da je Krešo švercer. Krešo se želi naći s njom, ali ona ga odbija, uvrijeđena i ljuta na njega, ali i na Tadiju. Tjedan dana kasnije, u policijsku je postaju stigla nova oprema. Demonstracija opreme završi loše po Marka, jer ga Tomo slučajno onesposobi šokerom. Zorka planira novi šverc. Ovoga puta u pitanju su čvarci. Petra ih obavijesti da je u policiju stigla nova oprema, a Lidija odlazi u izvidnicu. Ante je u depresiji, a Gordana ga natjera da ode kod Mirele i nagovori ju da se vrati na posao. Biskup najavljuje Boži premještaj u Afriku.