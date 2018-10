SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Zorka planira Jurino i Lidijino vjenčanje iskoristiti za novi šverc (Na granici)

NOVA TV, 09.45, TURSKA SERIJA, Kazna

Emreovo je truplo pronađeno na smetlištu i sve su oči uprte u Umuta i Gendžu. Fejza govori Muratu informacije koje je dobila o Bariševoj smrti. Ali Nedžat zatekne Murata na Dideminu grobu kako razgovara s njom i teško mu je vjerovati to što čuje. Naz je napeta zbog odgađanja selidbe u inozemstvo, zbog Ejlulina ostanka u Istanbulu i zbog toga što živi u opasnom svijetu u kojem govori oružjem. Misli da je Ali Nedžat izgubio interes za nju i odluči prekinuti. Kan i Naz se teško rastaju.

HRT1, 12.30, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Cristina je šokirana sadržajem albuma s novinskim izrescima. Jose Alfredo se prepire sa Joseom Pedrom. Maria Marta ostavi Lorraine da je čeka na bazenu. Elivalda prevezu u zatvor. Lorraine ucjenjuje Mariju Martu. Enrico priprema vjenčanje. Claudio planira tajni susret s nekim. Teo šalje Eriku da istraži slučaj starijega sina Josea Alfreda. Cora govori Cristini da su Elivalda premjestili u zatvor. Jose Alfredo odlazi k Mariji Isis. Orvilleu brane da otputuje. Maria Isis se uznemiri zbog dolaska Josea Alfreda. On to primijeti i pravi se da vjeruje svemu što mu ona govori. Policajci nalaze Orvilleove krivotvorene slike u ormaru. Roberto susretne Josea Alfreda u dizalu.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Kad se Gulfem i Omer nađu oči u oči, ne dočeka ih samo suočavanje u vezi s večeri koju su proveli zajedno nego i s prošlošću. U Gulruinim i Mertovim najuzbudljivijim danima Mert i Omer suočavaju se na sasvim neočekivani način. Ono što se dogodi između Merta i Omera nagovještaj je dana koji će poremetiti ravnotežu svih odnosa.

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Pogrešan čovjek

Lea odlazi na večeru s dr. Mišetićem, no kada od dobije hitan poziv u bolnicu, njihov spoj će pasti u drugi plan. Znatiželjna Zoe ne odustaje od namjere da sazna što više o prošlosti Crnog, iako to otvara rizik da sazna neke neželjene informacije o svom ocu. Mitar se prema Mileni ponaša hladnije nego što je ona očekivala da će biti pa joj se počinju javljati misli da je možda odabrala pogrešno. Za to vrijeme, Mihajlo pokušava doznati zašto se stari Lazar našao sa svojom odvjetnicom i strahuje da će to ugroziti njegove planove.

NOVA TV, 21.25, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Alma skuha fantastične tripice kojima se, usprkos nezgodi, uspije iskupiti Mati i Tadiji, koji joj sve opraštaju. Petra prekida prosvjed vatrogasaca uvjeravajući sve da je Zorka tako naredila. Zorka je ljuta kad to sazna i dovodi u pitanje Petrino nasljeđivanje posla. Nediljko i Jure su napokon pušteni iz pritvora pa se i Jure vraća ‘u formu’. Nediljko je našao veliku salu za pir u Posušju. Lidija to odbija, rađe bi pir u malom intimnom restoranu s grdobinom u šampanjcu. Dok traje svađa oko liste uzvanika, Jure zaprosi Lidiju. Zorka odluči iskoristiti Lidijino vjenčanje za šverc, čemu se Petra protivi, no Zorka svejedno ulazi u posao s Vinkom. Kad Krešo sazna da je Petra Lidijina kuma i da joj je on pratnja, shvati da mora naučiti plesati. Mirela mu preporuči don Božu. Tomo optuži Marka da surađuje sa švercerima te ozvuči župni ured.