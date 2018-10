SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Zoe koja prikuplja informacije o Crnom želi da se Lea zbliži s njim, a ne s doktorom (Pogrešan čovjek)

NOVA TV, 09.30, TURSKA SERIJA, Kazna

Ali Nedžat i Ejlul se nalaze na mjestu koje je njima dvoma jako posebno. Kan osjeća prazninu otkako je Naz otišla. Ejlul provodi vrijeme s njim. Ejlul otkriva da su Ali Nedžat i Naz prekinuli. Fejza i dalje traži krivca za Bariševu smrt, ali očito na krivom mjestu.

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Erika traži Lorraine. Ismael je otjera. Cora nagovara Cristinu da razgovara sa Joseom Alfredom. Fernando posjeti Elivalda u zatvoru. Orville kaže Juliani da potraži dobrog odvjetnika. Erika govori svome šefu o razgovoru koji je vodila s Lorraine. Fernando kaže Elivaldu da bi mogao dugo ostati u zatvoru. Enrico kaže Vicenteu da napravi večeru za njega i Mariju Claru. Cora traži Cristinu. Jose Alfredo je ugleda pred tvrtkom. Cristina mu laže. Maria Isis moli Severa i Magnoliju da spriječe Roberta da se vrati k njoj. Mariji Clari se sviđa Vicenteovo jelo. Xana govori Juliani da mora pomoći mužu. Erika govori Teu da bi Lorrainein slučaj mogao biti velika tema na njihovom blogu. Claudio se sastane s Leonardom.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Džihanov pokušaj samoubojstva potresa Gulru i Gulfem. Gulfem bude prisiljena suočiti se s Džihanovim osjećajima prema Gulru. Dok Mert Gulruinom reakcijom plaća cijenu toga što je Omeru skočio za vrat, priroda stvari mijenja se kad glas o proživljenoj neugodnosti dođe do Gulfeminih ušiju.

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Pogrešan čovjek

Zoe nije nimalo oduševljena Leinom idejom da na večeru pozovu dr. Mišetića jer želi da se njezina mama opredijeli za Crnog. Zoe sve više počinje ispitivati Crnog o njegovoj obitelji i životu. Mihajlo počinje gubiti tlo pod nogama i očajava jer ne može doći do svote novaca koja mu treba za poslovnu suradnju, a Sava saznaje da se sprema urota protiv Mihajla. Istovremeno, Brižna Marina odlučuje pomoći Liviju da riješi probleme u kojima se našao, dok Mitar utapa tugu u alkoholu jer se ne može oduprijeti mislima o Mileni.

NOVA TV, 21.30, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Tomo se raznježi kad čuje Marka kako govori don Boži da mu fali Tomo. On se dolazi pomiriti, a Marko ga pozove da gledaju zajedno film. Tomo je presretan. Lidija je nesretna, jer, zbog šverca kojem je njeno vjenčanje paravan, ne može imati vjenčanje kakvo je oduvijek sanjala. Jure, Petra i Nediljko donose ‘miraz’ u Zorkinu kuću. Lidija nagovara Juru da pobjegnu u Irsku, a prije toga se sami vjenčaju u Udbini. Jure je isprva zbunjen, ali onda pristaje. I dok njih dvoje u vjećnici u Udbini čekaju da ih matičar vjenča, Ivana, pod Petrinim pritiskom, otkriva gdje su te Zorka u vjećnici zatiče uplakanu Lidiju. Mira napokon majci otkriva što misli o njenom petljanju u Lidijino vjenčanje i na što ju to podsjeća. Božo uči Krešu plesati. Obzirom da Tomo prisluškuje župni dvor, on i Marko čuju štošta dok Božo i Krešo plešu. Marko saznaje da Kreši i Petri ne cvjetaju ruže.