SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Želeći pomoći Bajramu i obitelji Hulija završi u pritvoru (Djevojka sa sela)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Vitória pokušava nagovoriti Augusta da odu na Aninu Luinu proslavu. Fausto zahvali Helô jer mu je sve oprostila. Edu govori Xanaiji da Tiao misli da je on gay. Gustavo traži Fininhov pištolj na crpki kako bi ga se riješio. Fininho ukrade Gledsonov mobitel. Helô govori djeci da želi još jedno dijete s Pedrom. Tiao je prekida. Pedro se pojavi i brani Helô. Tiao govori Mag da Helô želi ponovno zatrudnjeti. Letícia govori Tiagu da je Pedru rekla “tata”. Beth pita Cira je li novac koji čeka prljav. Jéssica govori Bruni da ne želi s njim u Kanadu. Fininho Gledsonovim mobitelom šalje poruku Jaderu. Mileide ima loš predosjećaj. Fininho ulazi u Faustovu sobu i pokuša ga ubiti, ali nailazi Helô i spriječi ga. Elio zove inspektora. Mag je ljutita na Tiaa. Valdir prijeti Fininhu smrću. Fininho moli još jednu priliku. Pedro predaje inspektoru špricu kojom su htjeli ubiti Fausta. Robinson govori Mileide da su pokušali ubiti Fausta.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Zejnep obuče haljinu koju je dobila na poklon, no razljuti ju Fatihovo ponašanje. Na večeri otkrije još jedan poklon koji joj se iznimno svidi, no ne želi ga prihvatiti. Irem i Mukades u hotelu nagovaraju zaposlenika da ometa Zejnep i Fatiha. Orhan želi nastaviti Ševketov posao, no ne polazi mu za rukom. Selin ga posjećuje te ju on odluči povesti u ribolov. Nedžati ometa Zejnep, no ona ga se uspije riješiti. Fatih je ljubomoran te mu Zejnep objašnjava kako ne poznaje čovjeka. Fatih odluči iznenaditi Zejnep putovanjem u kombiju koje nju oduševi. Mukades i Irem prate Fatiha i Zejnep, no uoče krivi kombi te upadnu u zamku.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Djevojka sa sela

Filiz doznaje kako joj je majka poginula što ju veoma potrese. Melek čuje razgovor kako ni Zejnep ne zna gdje je Bahar te želi pobjeći, no čuvar joj zaprijeti pištoljem. Kad Kerim upadne u kolibu, shvati kako je Melek pobjegla. Došavši kući, napadne Zejnep te cijeloj obitelji otkrije njezinu tajnu. Husejin se odluči obračunati s njom, no ona mu govori kako će Mufit loše reagirati ako dođe do razvoda. Mahir odvodi Nilaj u svoju kuću te ju tješi. Hulija je sretna jer Kerim brine za nju i njezinu sestru. Mahir joj javlja kako je Melek dobro jer se javila Nilaj. Husejin moli Mufita da ostavi Bajrama na miru. Hulija i Mahir odluče provaliti u Mufitovu kuću, no on ih preduhitri te Hulija završi u pritvoru. Susret s Kerimom ju slomi te u njemu traži utjehu. Melek doseli u Istanbul tražeći posao. Od Kemala dobiva ponudu koju ne može odbiti. Kerim ispituje Huliju za pomoćnika te se iznenadi njezinim odgovorom. Ipak, Hulija je odlučna spasiti Bajrama i riješiti se Mufita pa s Mahirom smišlja nastavak plana. Filiz želi preseliti u Istanbul s Nurgul. Bajram je odlučio poslati sinove i obitelj u Ameriku, no oni žele ostati i pružiti mu podršku. Čuvši razgovor, Suhejla staje na Bajramovu stranu.