SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Zejnep od Fatiha skriva da joj je Ertan za petama (Začin ljubavi)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Yara savjetje Helo da kaže Pedru da je trudna. Ana Luisa čuje Elija kako predbacuje Misaelu njegovu zaljubljenost u Flaviju. Elio kaže Ani Luisi svoja posljednja otkrića u vezi s Tiaom i Magnolijom. Tiao napušta bolnicu. Magnolia ga prati kući. Pedro moli Lauru da ostavi Estelinhu s njim dok je ona u Luandi. Tiao ponižava Magnoliju, a ona u jadu plače. Yara i dalje govori Helo da mora reći Pedru da je ponovno trudna. Ciro kaže Yari da bi volio vratiti vrijeme i ponovno biti s njom. Tiago kaže Marini da će reći Leticiji za njih dvoje. Antonio govori Leticiji da je Marina na putu. Leticiju to zaintrigira. Marina pokušava odvratiti Tiaga od toga da sve kaže Leticiji. Marina javi Thaisi da će uzeti još dva slobodna dana. Leticia odlazi u Curitibu Tiagu. Helo pokušava odvratiti kćer od toga nauma. Pedro se vraća u Sao Paulo, a Helo se iznenadi jer je došla i Estelinha.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Fatih počinje raditi na novom poslu, no ovaj put nikome ništa ne skriva. Zejnep je sretna jer je napokon sve na svome mjestu. Zajedno s Fatihom radi na karti za otkrivanje blaga i vrlo dobro napreduju. Taman kada se činilo da tajnama više nema mjesta, Zejnep saznaje od Merjem kako se Ertan doselio u vilu i kako joj je opet za petama. Zejnep zahtijeva da Ertanov povratak ostane između njih dvije i da se to ne spominje Fatihu. No, obitelj sumnja da nešto nije u redu.