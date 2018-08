SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Zejnep koja saznaje da je trudna vijest podijeli s Hulijom. Sinovi se i dalje ljute na Bajrama (Djevojka sa sela)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Laura kaže da će pripremiti kćer da upozna Pedra. Zuza govori Pedru da sve prizna Helo. Ruty i Jader objave svoje slike na društvenim mrežama. Mileide gleda njihove slike. Augusto kaže da ne želi da Ciro prilazi Caiju. Pedro odluči pričekati da se Helo oporavi od pobačaja, pa će joj reći za Estelinhu. Tiago se prisjeća lijepih trenutaka s Isabelom i vjeruje da ona ne bi učinila ovo što Marina čini. Marina želi upoznati Xanaiju. Antonio gleda Rutyne slike sa Jaderom i odluči se osvetiti svojoj dragoj. Mileide kaže da će se Venturini vratiti. Luciane se veseli. Misael se prepire s Yarom zbog Cira. Leticia predbacue Pedru da se kasno vratio kući. Laura kaže Tiau da će dovesti Estelinhu da upozna Pedra. Magnolia govori da želi Heloinu smrt. Tiago moli Edua da se udalji od Marine. Olavo osigura policijsku zaštitu Silviji, a Ciro odluči sve priznati. Sueli i Salete posjete Gustava. Helo pita Pedra za Estelinhu.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

U zadnji trenutak Zejnep i Fatih odustaju od vjenčanja. Zejnep smatra da na lažima neće zasnovati sretan dom. Pokušava nagovoriti Fatiha da obitelji kažu istinu. Zejnep i Fatih sakupljaju hrabrost i prvo odluče sve priznati Gulsum koja nakon toga završi na hitnoj.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Djevojka sa sela

Suhejla je bijesna na Hatidže i tjera ju iz kuće. Hatidže odlazi do Hulije i Zejnep u nadi da će ju jedna od njih primiti u svoj dom. Kada shvati da ju nitko ne želi u svojoj kući odlazi na selo. Odnos između Husejina i Zejnep naglo će se promijeniti nakon što ona saznaje da je trudna. Tu vijest prvo podijeli s Hulijom i zamoli je da nikome ne govori o njezinoj trudnoći no Hulija ipak odluči to reći Kerimu a njegov prijedlog ju šokira. Husejin i Kerim ljuti su na Bajrama zbog njegove predstave o ponovnom vjenčanju i ne žele razgovarati s njim. Husejin saznaje gdje je Melek i obećaje Huliji da će paziti na nju.

NOVA TV, 21.30, TURSKA SERIJA, Kazna

Nakon što je Didem pucala u sebe, u rođendansku salu dolazi hitna pomoć i policija. Kan ne zna što se dogodilo, budi se u Ali Nedžatovu automobilu. Kad Ali Nedžatov vozač i Naz vide Kana kako ulazi u salu, odmah ga udalje. Svi sa zabave moraju u policijsku postaju zbog davanja izjave. Fejzini živci, koji su već bili jako slabi, na rubu su sloma nakon što se Didem ubila pred njezinim očima. Pedagog želi Kana predati njegovu djedu Hasanu. Ali Nedžat noć provede u postaji. Odluči da će zatražiti test očinstva. Financijski direktor holdinga Oguz noću dođe u tvrtku i uzme kopiju sigurnosne snimke na kojoj Didem pokušava uvjeriti Alija Nedžata da mu je Kan sin. Umut sanja o ostvarenju svojih nacrta nakon što je čuo da će Karas holding ući u proizvodnju automobila. Smatra da mu Kenan više nije potreban. Međutim, Gendžo je uzeo predujam od Kenana da pokrije dugove i vrlo brzo morat će mu predati radionicu. Ali Nedžat je zadužio Oguza da se pobrine za Didem kad mu je godinama prije rekla da je trudna. Zato zove Oguza čim je izašao iz policijske postaje i poziva ga na red. Na Hasanovu molbu, Naz odlazi posjetiti Kana. Za to vrijeme Ali Nedžat traži od Ajhana pomoć jer mora razgovarati s Kanom. Naz i Hasan odvedu ga u kuću njegove majke. Prema Ajhanovu savjetu, dolazi i Ali Nedžat. Naz pronađe USB koji je ostavila Didem. Didem je prije smrti ostavila poruke za tri muškarca u svom životu.