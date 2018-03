SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Zbog novih veza odnosi unutar konaka se mijenjaju (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.30, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Helô moli Magnóliju da povuče prijavu i spasi njezina oca od zatvora. Zuza sazna da je Jorge umro u zatvoru. Pedro javlja da je nabavio habeas corpus za Jorgea, a Zuza mu kaže da je Jorge umro. Cândida savjetuje kćeri da ništa ne zamjera obitelji Leitao. Ciro govori Mag da je Augusto sin staroga neprijatelja njihove obitelji. Carmem čuje taj razgovor i prepriča ga Vitóriji. Vitória se svađa sa Cirom. Helô upada na Faustovu večeru i optuži ga za ubojstvo. Sukobi se s njime, a Pedro skače svojoj djevojci u pomoć. Mag kori Vitóriju zbog njezina ponašanja, a ona pobjegne Augustu. Pedro se prepire s ocem u vezi s Jorgeom i Helô. Mag nalazi kćer kod Augusta i odvuče je kući. Pedro ponudi Helô posao. Fausto i Mag razgovaraju o budućnosti Pedra i Vitórije. Mag odlazi Helôinoj majci Cândidi i nudi joj pomoć. Cândida kaže da njezina kći nikada neće oprostiti g. Faustu. Mag i Fausto mole Gigi da zaposli Helô i udalji je od Pedra. Pedro zaprosi Helô. Kaže njezinoj majci da se želi oženiti s njom. Cândida kaže Helô da Fausto neće dopustiti da se ona uda za Pedra. Fausto nudi Ciru da stažira kod njega u tvrtki, a Hérculesu to nije drago. Helô odbija oprostiti Faustu.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Feride donosi Neriman odluku Ministarstva. Zehra pokušava dobiti Meral, no ona se ne javlja. Ežder želi reći Madžide vijesti, a Zehra prisluškuje te upadne u sobu. Meral želi curama reći istinu te ih poziva na sastanak. Prije toga izrađuje velike slike smatrajući kako će joj to pomoći da joj oproste. Ali vježba kako prići Ejlul, no nikako nije zadovoljan. Zehra sve ispriča Madžide i Ežderu. Ežder govori istinu Kader te ona dolazi ljuta na sastanak i ne želi slušati Meraline riječi. Cure su veoma razočarane, a Mert prekida s Meral. Ežder želi da Kader živi u vili, no tamo ih očekuje neugodna scena.



NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Branka u vili pronalazi darovnicu, no ne uspije ju uzeti. I dok ona pokušava odvući pažnju Ranku, Tomo se domogne darovnice i daje ju Editi. No, Ranko ih ulovi i zahtijeva od Edite da bira između njega i Tome. Uvjeren da je Edita opet odabrala Tomu, Ranko odbacuje svoju majku. Slomljena Edita provodi noć van kuće, pritisnuta prisjećanjem, emocijama i krivnjom. Sonja diskretno ispituje Tomu je li ikad razmišljao o drugom djetetu. Na Sonjino razočaranje, Tomo govori da je Maša za njega jedna jedina. Dok Dina i Goga organiziraju TV intervju preko kojeg planiraju prikupiti još novca za Štefovo liječenje, Vlado se bori s dugovima kafića. Naposljetku bude primoran potplatiti poreznika. Helena posjećuje Ranka u vili te saznaje da je Ranko Mašin stric.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Kijmet i Esma se vesele unučici i provode vrijeme s njom. Ipek je sigurna u Fikretovu ljubav, no on se sve više zbližava s tajnicom. Sureja i teta razgovaraju o događajima u konaku. Faruk šalje svoj poklon Sureji, a ona istovremeno svoj njemu. Osman i Burdžu se sastaju te mu ona priopći kako ide na večeru s Esmom što u njemu potakne želju za osvetom. Poziva Garipa na večeru u isti restoran. Esma je povrijeđena Ademovim postupcima, no ne zna kako se nositi s time. Sureja kupuje Adi poklone, no boji se kako će ostati povrijeđena. Faruk i Emir provode vrijeme skupa dok Begum izlazi s Džanom. Osman želi odgovore od Esme. Fikret je ljut jer smatra kako Faruk uvijek dobije što želi.