SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Zbog Fikretovog izbivanja iz kuće Ipek odluči otići iz konaka (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Tiao manipulira kćeri protiv majke. Mag moli Tiaa pomoć. Pedro kaže Mag da Ciro ne smije prilaziti Faustu: Jéssica kaže majci da je s Tiaom. Mileide se moli za Isabelu i Zelita. Mag ismijava Luciane jer je vjerovala Venturiniju. Ana Luisa i Pedro nađu Tiaga u stanju šoka. Vitória potvrdi da Ciro ima informacije o Isabelinu nestanku. Mag je bijesna zbog Augustova dolaska u kuću. Ana Luisa javi Zelitu da je Isabela nestala. Tiao potvrdi Mag da će spasiti Tiaga. Tiao naredi Valdiru da ukloni sve tragove u vezi s Isabelinim nestankom. Tiao dolazi u kuću na Ilha Beli. Pedro je sumnjičav. Salete prima Zelita u svoju kuću. Venturini jamči Luciane da nije ništa učinio protiv Tiaga i Isabele. Tiago se vraća kući, a Tiao ga pokušava uvjeriti da promijeni odvjetnika. Tiago ipak želi zadržati Olava. Ana Luisa nije sretna zbog Eliova nepovjerenja prema njezinu bratu. Helô odlazi k Mag i želi razgovarati s Tiagom.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Zehra posjećuje Selin kako bi joj dala par savjeta kako se ponašati s Ežderom. Džemre i dalje od nervoze čisti sve što joj dođe pod ruku. Cure savjetuju Ejlul kako da prekine s Alijem što nju rastuži, no odluči postupiti kako je najbolje za sve. Tuna posjećuje Kader, no ona ga odbije. On se požali Mertu koji mu govori što muči Kader. Džemre i Kader odlaze sa Serkanom u mrtvačnicu iako znaju kako pronađeni muškarac nije njegov otac. Selin donosi Ežderu i Zehri poklone useljenja.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Ranka prebacuju natrag u zatvor. Presretne ga Tomo, od kojega sazna da je Snježana preminula. Tomo posjećuje Ranka u zatvoru te dogovaraju bijeg – Ranko se samoozljeđuje, Profesor radi diverziju na ulici, a Tomo oslobađa Ranka iz vozila hitne pomoći te ga dovodi u Profesorovu garsonijeru. Sonja pomaže Ranku i njegovo stanje se stabilizira. Dominik pretražuje radničko naselje s policijom, tražeći Ranka. Tomo, Ranko i Sonja uspiju se sakriti. Emina pokušava prihvatiti Snježaninu smrt i govori Vladi za Snježanin mobitel, koji je sakrila u kauč kod Dominika. Emina želi što prije uzeti Snježanin mobitel od Dominika, no Vlado je odgovori od toga. Edita saznaje za Snježanu smrt te odlazi u bolnicu gdje dozna da se djetetovo stanje pogoršava.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Esma ispituje Sureju kako su prošle pretrage, no ona joj odluči prešutjeti novosti. Ipek od fotografa dobiva slike Esre i Fikreta te se odlučuje na iznenadni plan. Murat želi znati gdje je Bade te nakon Nurgulinog prešućivanja uspije doznati informacije od Nazifa. Svi se okupe na večeri te očekuju Fikreta, no Ipek otkrije razlog njegova nedolaska. Adem u papirima za rastavu braka želi da Dilara vrati sav novac koji je on uložio u školu. Šahap poludi na Esminu reakciju te Ipek odluči otići iz konaka.