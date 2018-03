SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Zbog Esminih spletki Faruk i Sureja se posvađaju (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.30, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Suzana dolazi Pedru. Neugodno joj je i na kraju ne ispriča Pedru što mu je htjela reći. Gigi nagovori Helô da potpiše ugovor iako ga nije pokazala Pedru. Obuzima je ljubomora na Suzanu. Mag odluči dati Zuzi slobodne dane. Ciro prekida vezu s Yarom kako bi bio s Vitórijom. Hércules kleveće Helô, a Pedro ga napadne. Mag želi da Carmem ostavi Hérculesa. Ciro kaže da se Pedro ponaša kao da je glava obitelji. Hércules zapali Helôinu kuću. Augusto moli Pedra da ne dopusti da se Vitória uda za Cira. Suzana se pokušava zbližiti s Pedrom. Helô dolazi Pedru i zatiče Suzanu u njegovu krevetu. Nakon toga prizora ona podere svoju sliku s Pedrom i odlazi Gigi. Suzana se kaje zbog svoje namještaljke Pedru i više ne želi biti Magina tajnica. Helô moli Gigi pomoć. Pedro se ljuti na Hérculesa, optuži ga da je zapalio Helôinu kućicu. Na Helôinu molbu, Gigi kaže Pedru da je ona otišla u London.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Kader je odlučna prijaviti Meral policiji. Songul pomaže Fadik i Aliju u istrazi. Ežder nagovara Kader da mu prepiše svoje poslove uvjeravajući ju kako ona ne zna što radi. Kader pošalje modne dizajnerice u dom kako bi uljepšale Ejlul i Džemre za zabavu. Fadik priznaje Aliju za uredske oklade u vezi njega i Ejlul. Na zabavi je dobra atmosfera, no curama se učini kako je Kader veoma bahata. Ali odluči prići Ejlul i sve joj priznati, no Fadik uništi trenutak te povrijedi Ejlul. Meral motri zabavu s velike udaljenosti. Ežder ju primijeti i ponizi. Defne svima otkrije vezu s Ežderom, no on to demantira.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Profesor je uvjeren da se Editi dogodila nesreća, dok ostali kontempliraju je li počinila samoubojstvo? Tomo ipak pronalazi Editu, u nesvijesti i pothlađenu. Ranko i Rus slijede njegov trag i dolaze na isto mjesto. Ranko silom odvaja Tomu od Edite i odnosi ju u vilu. Ona je pothlađena i ima blagi potres mozga. Profesor želi da Edita ide u bolnicu, no ona želi biti uz Ranka, svog sina. Ranko ostaje nasamo s Editom i ima prvi trenutak nježnosti spram Edite, gdje ju prihvaća kao svoju majku. Vlado je prisiljen pristati na pranje novca, ne znajući da time zapravo radi uslugu Ranku. Maša u Domu dobije astmatični napadaj, a djeca joj ukradu inhalator. Profesor daje Blažu ideju da zaprosi Branku, a Blaženka naziva dr. Vlahova, ne bi li saznala detalje Štefove bolesti. Kada vidi Štefovu poruku doktoru, nemalo se iznenadi.

NOVA TV, 21.25, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Esma priprema strašan plan. Sureja vidi Begumine poruke na Farukovom mobitelu te se uznemiri. Sureja i Faruk pokušavaju riješiti svoje probleme, no samo se još dublje uvaljuju u njih te Sureja otrči na taksi. Fikret i dalje dolazi kasno u konak, a prije toga vozi tajnicu kući. Ipek se pokušava zbližiti s Adom. Esma se ispričava Osmanu radi scena koje je radila, a on ne može vjerovati što čuje od nje. Senem je ljuta na Akifa te on radi sve kako bi je oraspoložio. Ona mu prizna kako želi obznaniti svima njihovu vezu. Sureja je tužna jer je Ipek uzela dijete, no kad čuje kako je nervozna, želi riješiti problem s njom. Fikret se umiješa u svađu te probude cijeli konak.