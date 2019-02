SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Ven se odselio iz kuće Crnkovićevih, a Lea planira put u Njemačku (Pogrešan čovjek)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Salvador se sukobi s Carmem. Antoninho moli Juliane da ponovno bude kraljica njegove škole sambe. Enrico razgovara s Manoelom. Joseu Pedru nije drago što se Cristina zanima za tvrtkine financije. Danielle prizna Eriki da je snimila izjavu Josea Pedra. Jairo nađe skriveni ružičasti dijamant. Reginaldo pregovara o dijamantu s Joseom Alfredom. Reginaldo vodi Josea Alfreda svojoj kući. Cristina dozna tužnu vijest o Fernandu. Erika kaže Danielle da joj ne može pomoći. Jairo dolazi Corinoj kući s dijamantom i želi da ona odradi svoj dio dogovora. Carmem pokazuje kopije svih Claudiovih i Leonardovih dokumenata. Merival se zabrine. Jairo otkrije Cardosovu adresu. Jurema ugleda nered u svojoj sobi i javlja Reginaldu da su ih okrali.

NOVA TV, 15.10, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Kod Gulru nastaje pomutnja pod utjecajem lijekova. Djevojke sumnjaju da joj se nešto događa, a Gulfem je zatekne za vrijeme dok ima halucinacije. Omera zabrinjava Gulruino stanje, a Gulru će za to vrijeme okriviti Gulfem da je ubila njezinoga oca. Za to vrijeme u vili nastaje prava pomutnja, a Omer pritišće Gulfem uza zid i čeka da mu odgovori na pitanja koje joj postavlja. Džihan i Omer čekaju da Gulru dođe k sebi.

NOVA TV, 18.15, DRAMSKA SERIJA, Larin izbor

Mija pokušava uvjeriti Laru da dobro razmisli o svojim odlukama. Nela organizira proslavu povodom Tončijevog ozdravljenja na koju poziva i gradonačelnika. Moli Laru da zasvira na proslavi. Larino veselja povodom nastupa pokvari Nikol koja sabotira Larinu izvedbu. Tonči ne može prestati misliti na Blanku i posjećuje ju. Blanka se bori sa svojim osjećajima prema Tončiju i ne želi mu dozvoliti da ponovo uništi njezin život. Blanka pristaje na izlazak s Ivom kako bi pokrenula svoj privatni život s mrtve točke. Maro poziva Anitu na proslavu kod Zlatarevih, što posebno teško pada Nikol koja cijelo veče provocira Anitu. Mija se dokazuje kao vrhunska kuharica i spašava proslavu.

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Pogrešan čovjek

Pero tješi Zoe nakon prekida, ali ubrzo uvidi da njoj nije jako dobro i da ima vrućicu. Ven se iselio iz kuće Crnkovićevih i odlazi potražiti posao u obližnjem restoranu. Nestabilna Lea želi otputovati svom suprugu Davidu u Njemačku jer ne vidi izlaz iz trenutne situacije. Nastasja i Zlatko kuju plan kako se riješiti Mihajla zauvijek. Dijana ima važne vijesti za Lazara, a Milena se ponovno zbližava sa svojom najvećom ljubavi Mitrom.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Nakon svega pojavljuje se Okan, što izazove revolt kod Fikreta, čija ljutnja istovremeno neprestano raste. On i Ipek prolaze velike probleme vezane uz posao, a ona mu zamjera što ne vjeruje da bi ona mogla zadobiti Okanovo povjerenje. Esma na večeri zahvaljuje svima što se u teškim trenucima nije morala brinuti zbog zaklade. U međuvremenu, Okanova nećakinja Ozgur postaje Farukova asistentica, a Faruk je jako zadovoljan njezinim napretkom.

NOVA TV, 21.15, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Biskup, zahvaljujući Božinoj intervenciji, preživi i odvoze ga u bolnicu. Ivana dolazi u bolnicu da još jednom pokuša pričati s njim, no izluđeni Božo ju otjera. Ipak, biskup se smekša na Ivanino otkriće da ga je on spasio i povlači njegov premještaj iz Lokvice. Marko je na rubu da natjera Miju da prokaže švercere, ali plan mu poremeti Tomin pas, koji pojede dokaze – čvarke – i on mora pustiti Miju. Zorka daje Miji do znanja da mora otplatiti novac koji je Domagoj ukrao pa Štiglići shvaćaju da se moraju snaći za novce. Mijo odlazi ponuditi Stani prošireni paket travarskih usluga, ali kad tamo zatekne Lidiju i Juru, njemu i Gordani sine nova ideja – preotet će Stanu Lidiji i Juri i umjesto njih uzeti njenu kuću. Kad Krešo Petri prizna što osjeća prema Almi, Petra uvjeri Almu da se oni više ne bave švercom. Alma oprašta Kreši i pada novi poljubac.