SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Večer u konaku nije prošla baš najbolje što nimalo ne brine Esmu (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Fabiola i Ramón kažu Juani da je Julio kockao s Andreinim novcem. Adalgisa kaže Benitu da je Luisa pitala ima li ona nešto s njime, a ona joj je odgovorila da su glumatali kako bi Luisa odustala od udaje za Finita. Andrea kaže Jorgeu da nije sve tako crno, da je imao roditelje koji su ga voljeli i školovali. Kaže mu da nisu rođaci i da se sada mogu vjenčati bez ikakvog osjećaja krivnje, imati djecu. Jorge odgovori da ga to veseli, ali da je ljut na tatu. Ramón pita mamu vjeruje li još u Juliovu ljubav nakon svega što je učinio. Juana odgovori da Julio nije bio iskren prema svojoj djeci, te da onda ne može biti iskren ni prema njoj. Andrea kaže Juliju da joj u mjesec dana mora vratiti sav novac, inače će poduzeti pravne mjere protiv njega. Margarita mu kaže da je zloupotrijebio Andreino povjerenje, da je to težak zločin. Juana kaže Juliju da je shvatila da se zbližio s njom zbog novca od osiguranja, a ne zbog ljubavi. Kaže mu da je njegovom krivnjom Betito umro, a Osvaldo završio u zatvoru. Luisa kaže Finitu da njihov brak postoji samo na papiru i da bi bilo najbolje da se rastanu. Finito kaže da će radije biti udovac nego rastavljeni muškarac. Julio posjeti Osvalda u zatvoru. Kaže mu da je Margarita odbila biti njegova braniteljica, te da je prokockao sav novac i da pliva u dugovima.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Svi se druže sa Serkanom, čitaju mu i pričaju dogodovštine iz života dok je u komi. Ežder se sukobi sa Zehrom te govori Meral da ju ne želi vidjeti u kući. Meral se zainati i ne želi Eždera pustiti u kuću. Feride i Toprak u bolnici čuju obiteljsku svađu te ona otkrije kako je nastala. Ali kreće u istragu. Džemre zove Nazan koja se ne želi javiti na telefon misleći kako će čuti loše vijesti. Trči u bolnicu gdje saznaje razlog poziva. Cure mole Meral za pomoć u Kaderinoj istrazi, no ona se dvoumi.



NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Nakon što je svjedočila svađi, socijalna radnica oduzima Tomi i Heleni mogućnost da dobiju Mašu natrag. Tomo izbacuje Helenu iz kuće, a Branka odlučuje zatražiti skrbništvo nad Mašom. Blaženka i Branka se mire, ali ne zadugo jer Blaženka pronalazi letak za starački dom te zaključi da ju Blaž i Branka žele potjerati u dom. Nakon silnih planova i dogovora s Gogom, Vlado napokon zaprosi Eminu pred obitelji i prijateljima. No, ona bez odgovora samo – pobjegne. Ranko ispituje izmučenu Editu o njenom djetetu i vraća joj Verin križić. Zbunjenoj Editi Sonja govori da je Ranko njen sin. Edita je u nevjerici te s Profesorom odlazi na grob svog djeteta kako bi otvorili lijes. Istovremeno, Ranko ne zna kako se nositi s činjenicom da ima majku, i da je to Edita. Nošen bujicom emocija, odaje se alkoholu u Vili, svom novom domu.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Adem dolazi do Dilare te joj se opravdava. Rejhan prigovara Ademu radi večere, no on ipak odlazi. Esma dolazi kod Garipu na večeru. Murat se začudi kad vidi Bade te je sve više ljubomoran. Adem provocira Faruka, no on ne poklekne. Murat se razljuti te napadne Adema, no veća svađa je ipak spriječena. Dilara i Sureja se posvađaju, ali ipak shvate kako ne mogu jedna bez druge. Begum i Pelin se zateknu na Džanovom koncertu. Džan priđe Begum te mu ona da svoj broj mobitela. Murat čeka Bade. Ljut je jer dolazi sama, a ona mu govori kako ju ljudi cijene više nego on što njega rastuži. Mustafa prepričava Esmi događaje iz konaka, a ona je zadovoljna jer se to događa Faruku, a ne njoj. Ipek govori Kijmet kako joj je loše zbog događaja u kući. Sukobi se sa Surejom te padne niz stepenice.