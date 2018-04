SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Usred večere na koju je Osman doveo Burdžu Faruk je priveden (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.30, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Pedro dolazi na mjesto nesreće i ugleda ozlijeđenog oca. Liječnik obavijesti Pedra da je Suzana podlegla ozljedama. Faustova i Suzanina obitelj obaviješteni su o nesreći. Tiao sazna da je Fausto ostao živ, a Ciro dobije tajanstveni telefonski poziv. Elio prepozna Suzanino tijelo. Tiago obavijesti obitelj da su Fausta operirali. Pedro se sukobi s Eliom. Mileide misli da Augusto stoji iza Faustova pokušaja ubojstva. Helô je uz Pedra. Miro ispituje Tia o tajnama njegove prošlosti, a Elio sumnjiči Mag da je naručila atentat. Helô govori Yari da su ona i Pedro bili žrtve Faustove i Magnólijine namještaljke. Pedro istražuje moguće uzroke atentata. Ciro je zabrinut. Promatra što čine Pedro i Elio i obavi tajanstveni telefonski poziv. Mileide savjetuje Gledsonu, nakon što je pročitao tko je naručitelj atentata, da se ne miješa u istragu. Mag optuži Augusta da je htio ubiti Fausta. Pedro odluči ostati u Brazilu i odlazi Helô. Pokušava obnoviti njihovu vezu. Luciane zavodi Venturinija kako bi pomogla Hérculesu u njegovoj kandidaturi. Camila dolazi u bolnicu da vidi kako je djed. Tiago čuje kako Isabel kleveće djeda i naljuti se. Pedro sumnjiči Augusta za atentat. Kaže Zuzi da ne vjeruje Magnóliji zbog toga što je njemu smjestila. Helô prizna mužu da još voli Pedra i da je bila s njim. Odbija spavati s njime u istom krevetu. Elio pati zbog Suzanine smrti. Vitória uhvati Cira kako s nekim razmjenjuje poruke.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Zehra podvaljuje loše meso kako bi se što prije obogatila s Kaderinim novcem. Neriman dolazi u posjet domu te razgovara s Feride. Cure postave štand na ulici kako bi mogle prodavati odjeću koju je Džemre dizajnirala. Neriman luta po domu te dolazi do Feride koju njezino prisutstvo jako ljuti. Kader dolazi do cura te im govori kako nije u redu da prodaju odjeću kako bi pomogle Meral. Neriman se žali Topraku kako nema nikoga jer joj je dom bio jedini život koji je imala. Ežder izgubi auto na kocki te mu Madžide prigovara, no on joj se suprotstavi. Džemre se priviđa kako u desertu vidi prsten, no zapravo se boji reakcije Nazan i Defne. Serkan se boji kako će ga Džemre ostaviti.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Helena dočekuje Mašu u Rankovoj vili, a Edita poludi kad čuje novosti. Ranko iz obijesti Editi vodi Mašu u pritvor da vidi Tomu. No, Tomo odbije posjet, jer ne želi da ga Maša vidi kao kriminalca. Maša, traumatizirana posjetom Tomi, sanja da je tata ostavlja i pomokri se u krevet. Ranka to podsjeti na njegovo teško djetinjstvo pa odluči da se Helena preseli k njima u vilu kako bi Maša imala majku uz sebe. Sonja, pod prijetnjom pištolja, priznaje Rusu da je pomogla Snježani pobjeći, ali ne zna gdje je. Rus, u strahu da sam ne bude razotkriven, natjera Sonju da „zaboravi“ na Snježanu i odluči joj poštediti život, zahvaljujući saznanju da je trudna. Vlado daje Jasni dio „opranog“ novca. Ona, s druge strane, tješi slomljenog Profesora kojeg je Edita potpuno zanemarila zbog Ranka. Blaž spasi Branku od gušenja prstenom i odluči odgoditi prosidbu dok ne bude savršena.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Garip savjetuje Esmu oko slučaja s Begum te s Ademom. Po pitanju Adema se uspije nagoditi s njom što Mustafa vidi. Murat dovede doma djevojku, no Bade to ne smeta kao što je Murat mislio da hoće. Sureja dolazi do Faruka, no on pokušava biti hladan. Priznaje joj kako ide s Emirom na izlet, no tamo neće biti Begum. Adem želi da je Dilara uz njega dok posjećuje terapeuta na što ona pristaje. Murat se želi ispričati Bade, no ona mu pokaže granice koje ne smiju prelaziti. Osman dovodi Burdžu na večeru, a njen izgled ostavi veliki dojam na Murata i Fikreta. Rejhan napada Dilaru da je kriva za Ademovo raspoloženje, ona joj se usprotivi. Džan prijavi Faruka za napad te on mora otići u policijsku postaju usred večere. Sureja i Osman razgovaraju o Burdžu što prekine Esma.