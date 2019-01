SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Uoči vjenčanja Osman ima napadaje panike. Nestaje, a Sureja ga pronalazi (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Joao Lucas iznenadi Amandu i Josea Pedra na stubama dok se ljube. Elivaldo nađe Tuane posao. Merival kaže Joseu Pedru da će dobiti spor protiv Cristine ako ode na DNK pretragu, a nalaz bude negativan. Teo se zanima za Salvadorova djela. Amanda kaže Danielle da ju je Jose Pedro poljubio. Orville želi iskoristiti Juliane kako bi prišao komendatoru. Beatriz doživi tešku prometnu nesreću. Enrico dozna za majčin sudar. Antonio obavijesti Claudija o nesreći. Cristina misli da Cora osjeća nešto prema Joseu Alfredu. Enrico okrivi oca za Beatrizinu nesreću. Claudio se ispriča Beatriz.

NOVA TV, 16.05, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Gulruino i Džihanovo šokantno vjenčanje uništi Omera i Gulfem. Omer saznaje pravi razlog tog vjenčanja i spreman je suočiti se s Gulru. Gulfem je doživjela najveći poraz u životu i gubi tlo pod nogama. U kući vlada potpuno ludilo, a Gulfem se prvi put u životu osjeća bespomoćno jer želi urazumiti Džihana koji slijepo vjeruje Gulru. Na pragu je da izgubi rat koji je mislila da je dobila, ali odlučuje se na nemilosrdan i opasan korak.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Faruk pokušava izgladiti odnos sa Surejom, no ona neće tako lako oprostiti njegovu izdaju. Osman se s vremena na vrijeme guši jer tijekom pripreme svadbe ne uspijeva pronaći prostora za sebe. Ipek tuguje zbog Esminih riječi i pita se zašto stalno tone dok se trudi napraviti nešto dobro za svoju kćer. Fikret ju tješi. Svi su na okupu i spremni za svadbu, ali nitko ne zna gdje je Osman. Dok ga svi pokušavaju dobiti na telefon, Osman ima napadaj panike i ne uzvraća njihove pozive. Dok su ostali zabrinuti, Sureja uspijeva pronaći Osmana i ohrabruje ga da se vrati na svadbu. No neočekivana odluka na svadbi sve će dovesti u stanje šoka.

NOVA TV, 22.25, TURSKA SERIJA, Ukradeni život

Mehmet ne želi izvući Hasana iz zatvora, a rok koji je Falko odredio uskoro istječe. Mehmet predlaže Lejli, Muratu i Kemalu da puste Hasana na slobodu jer u pritvoru ne želi progovoriti. Smatra da je njegovo puštanje na slobodu dobra taktika jer ga mogu pratiti i saznati dragocjene informacije. Hasan ne želi potpisati papire za oslobođenje dok mu Mehmet ne kaže razlog zašto ga odjednom želi osloboditi. Mehmet mu govori da to čini zbog toga što je Falko to tražio od njega, a Hasan na koncu potpisuje dokumentaciju. Lejla razgovara s Elmas o svojim noćnim morama, a ona je vodi hodži da interpretira njezin san. Za to vrijeme, Mehmet potajice promatra Hasanovu kuću.