SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Ulfet svojim novim potezom iznenadi sve članove obitelji Boran (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Maria Isis zove Mariju Martu i poziva je na otvorenje restorana. Enrico se vraća u Brazil. Espinoza se sastane sa Joseom Alfredom. Cristina kaže Elivaldu, Tuane i Cori što će odsad raditi u Imperiju. Cristina misli na Vicentea. Beatriz kaže da misli da je Enrico u Brazilu. Cristina odlazi u Xanin salon. Maurilio šalje Teu sliku Josea Alfreda pred Sebastiaovim grobom. Xana želi da joj Nana oda svoju tajnu. Cardoso predvodi skupinu koja upada u napuštenu kuću. Enrico ugleda Mariju Claru i Vicentea zajedno.

NOVA TV, 15.10, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Gulru nije nimalo svjesna u kakvoj se opasnosti nalazi. Pod utjecajem lijekova dovodi sebe i sve ostale u neugodnu situaciju pred novinarima. Dujgu vodi bitku s vlastitom majkom koja odbija platiti starački dom za njenog oca. Svađa između Čiček i Jondže izazove Gulfemin bijes koji ona iskali na Čiček. Ševket je uzeo zlato svoje žene, a Džahide mu govori da više ne može živjeti u njihovoj kući ispostavi li se da i iza toga stoji nečasna namjera. U isto vrijeme, Jondža ga pritišće i želi još više novaca, a ta će ucjena završiti strašnim ishodom. Gulru dolazi u bolnicu kako bi istražila je li Halide zaista Gulfemina majka, a ono što će doznati iznenadit će je.

NOVA TV, 18.20, DRAMSKA SERIJA, Larin izbor

Jakov je, nakon fizičkog obračuna s Dinkom, začuđen što Dinko zna za njih. Još se više šokira kad Tonči objavi obitelji da ima sina iz prvog braka. Vijest najteže pada Nikol i Jakovu. Jakov se duboko razočara u svog oca koji je cijelo vrijeme tajio svoju prošlost. Lara je ljuta što je Jakov platio stanarinu. Pristaje otići na zabavu povodom Nikolinog rođendana, gdje ju Nela provocira. Blanka više ne može zadržavati bijes i bol koje je skupljala godinama i plane na Nelu. Nikol je ljuta zbog vijesti o polubratu zbog čega rođendan ne prolazi u dobroj atmosferi. Dinko, ogorčen, pijan i bijesan prihvaća Tončijev poziv na Nikolin rođendan. Sve završava tragično kad se pijan sudari s Marom pred kućom Zlatar.

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Pogrešan čovjek

Crni uništava sve Dijanine iluzije o njihovoj nepostojećoj vezi. Pero se obraća Crnom za pomoć, a Marina poludi na Tea nakon njegova priznanja. Nakon toga Peri se upucava susjeda Milica, a Venu nije nimalo drago što se mora vratiti Beograd u Mihajlovu kuću. Dijana ima novi zadatak za svoje nove zaposlenike Nastasju i Savu dok Sava traži informacije od starog znanca.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Sureja Faruku otkrije tajnu koju je saznala o Ulfet i ne skriva svoje suosjećanje zbog njezinog gubitka. No ona nije jedina koja zna tajnu o Ulfet jer joj Faruk govori sve što je saznao od Fikreta. U međuvremenu, Akif negoduje jer ispada da je Faruku radio iza leđa, a to dovodi do konflikta s Fikretom. Adem dolazi kod Osmana kako bi razgovarao s Dilarom. Ademova neočekivana molba iznenadit će Dilaru i Osmana. Adem je oduševljen ishodom razgovora i korak po korak približava se Dilari. Za to vrijeme Guneš čeka Adema u njegovoj kući, a on kasni na njihov sastanak. Čekajući ga, Guneš slučajno otkriva dječju sobu i uzrujano odlazi. Faruk bez najave dolazi kod Ulfet kako bi razgovarao o nedavnim saznanjima, a Ulfet shvaća da Faruk zna mnogo više nego što je očekivala. Razgovor je urodio plodom i Ulfet povlači poteze koji će ugodno iznenaditi sve članove obitelji.

NOVA TV, 21.20, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Seljani su bespomoćni nakon Domagojeva bijega s njihovim novcima. No, pojavi se Zorka s buntom novaca. Dok Andrija, Mijo i Nediljko žele Zorkin novac, Petra i Mira se tome oštro protive. Mira joj vraća novac, a Zorka ju uspije obrlatiti i vrati se kući s obećanjem da neće ništa raditi. Tadija se na sastanku na slijepo nađe s Vinkom i njihov dejt propadne. Ali zato se Krešo i Alma poljube. Mirela uči talijanski kako bi postala Domagojeva sekretarica i rastuži se kad joj Ante objasni da je on nestao. Nakon što ju utješi, Mirela poljubi Antu te oni završe u krevetu. Ante je ponosan što je spavao s Mirelom, ali nitko mu ne vjeruje. Kad Krešo dozna da se hvali po selu, natjera ga se ispriča Mireli. Kako bi uspješno izveli akciju hapšenja Zorke, Marko od Željke naručuje dodatnu policijsku opremu. Usput, Željka nalazi zaplijenjena seksualna pomagala i zaključi da je njihov vlasnik – Marko.