SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: U velikoj završnici sezone gledatelji će otkriti novu nadu koja se rađa za Mehmeta (Ukradeni život)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Vicente misli na Mariju Claru. María Marta se žali jer Amanda ne uspijeva razoriti brak Josea Pedra. Andres ponudi posao Leonardu. Mauriliju ispadne pero na planini. Jose Alfredo ga nalazi. Robertao roditeljima pokazuje radnu knjižicu. Salvador razbije izlog u kojemu vidi svoju sliku. Maria Clara govori majci i braći da će poštovati njihov dogovor. Počinje Claudiova i Teova parnica. Jose Alfredo nalazi Mauriliovo pismo. Sjeća se razgovora s Marijom Martom. Leonarda otjeraju s dječje zabave. Jose Alfredo pokaže Mauriliovo pismo Josueu. Salvador moli Leonarda da mu pomogne. Maria Clara traži Vicentea. Giancarlo ugleda Robertaa na plaži i ponudi mu posao. Salvador dolazi u galeriju baš kada Orville pokušava prodati njegove slike. Claudio kaže Leonardu da se nije uspio pomiriti s Teom. Jose Alfredo vraća se kući. Maria Marta ga izaziva.

NOVA TV, 15.20, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Svi su u šoku kada saznaju da je Gulfem imala nesreću, a Halide je najviše šokirana jer je njezin plan propao i stradala je osoba koju je najmanje htjela povrijediti. Dujgu sumnja da je Gulruinu radionicu dao uništiti Ilhan, njezin bivši dečko koji joj je već jednom razbacao stan. Kada se svi okupe u bolnici, primijete da se Halide ponaša neobično i njezina je reakcija burnija od očekivanog. To izazove sumnju u nekim članovima obitelji. Čak je i Gulru očajna i želi da se Gulfem probudi iz kome jer ne može prihvatiti da na ovakav način završi njihov rat. Kada se Gulfem probudi, Omer joj zaželi dobrodošlicu predloživši nešto najneočekivanije, a zabava koja će uslijediti ostavit će sve bez daha.

NOVA TV, 18.10, DRAMSKA SERIJA, Larin izbor

Jakov se suprotstavlja majci i ispričava se Lari. Provode romantični dan zajedno koji završava kobno. Upletu se u ljubavničku svađu vidovnjakinje Karmen i njezinog ljubavnika te završavaju u zatvoru. Karmen gata Lari iz dlana i proriče joj tešku budućnost, punu prepreka. Nela pokušava držati Laru dalje od Jakova i zagorčati joj život što više može. Ucjenjuje Tončijevu bivšu ženu Blanku i onemogućava Lari zaposlenje u muzičkoj akademiji u kojoj je Blanka profesorica. Tonči stavlja težak izbor pred Jakova: da li mu je važnija Lara, koju je tek upoznao, ili obitelj i karijera.

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Pogrešan čovjek

David dobiva jako atraktivnu ponudu za posao u inozemstvu pa iznenadi Leu neočekivanim pitanjem, a istodobno Klara ima novu poslovnu ponudu za Leu. Zoe se upoznaje s jednim dečkom u knjižnici, a Bibu provocira ispitivački nastrojena susjeda. Za to se vrijeme Mihajlo udomaćio u zatvoru, gdje širi krug poznanstava i kuje novi plan.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Esma je zajedno s djevojkama otišla u nabavku odjeće i svih potrebnih stvari za svadbu. Garip za to vrijeme dolazi k Faruku i želi razgovarati o braku s Esmom. Iako je Faruku to isprva bila šokantna vijest, sada mu upućuje riječi odobrenja, a Garipu je već samo razumijevanje koje su iskazali prema njemu i više nego dovoljno za početak. Adem je uvjeren da mu je Dilara lagala za pobačaj i zna da još uvijek nosi njihovo dijete. U njemu se bude istodobno osjećaji sreće i tuge. Presretan je zbog činjenice da će ipak postati otac, ali razočaran zbog toga što mu je Dilara lagala. Adem stalno sanja isti san u kojem njegovog sina odvode od njega, a na terapiji će doći do zanimljivih saznanja. U kući Boranovih svi su na okupu, a Fikret i Akif se sumnjivo ponašaju jer se odvajaju od ostalih kako bi razgovarali. Akif govori Fikretu informacije koje je saznao u vezi Ulfet i njezinog nestalog supruga, a obojica shvaćaju da se tu kriju neke sumnjive okolnosti.

NOVA TV, 21.20, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Kod Butigana su svi u panici, kao i kod Andrije. Lažu jedni druge da je sve u redu i tako kupuju vrijeme za potragu za mladencima. Po Andrijinom nalogu, Gordana i Mijo zadržavaju Božu, dok očajni Andrija pred Ladislavom laže da se Petra sprema. No, uskoro dolazi Mate i pred svima kaže da je Krešo pobjegao, na što Mira prizna da je pobjegla i Petra. Ladislav je zadovoljan. Petra i Krešo se u bijegu sretnu na cesti. Nakon što iskreno porazgovaraju o tome zašto su bježali, ugledaju Zorku. Petra je ljuta na babu i odvodi ju kući. Mira je bijesna na majku i ne može joj oprostiti što je lažirala smrt. Tomo i Boris su zaglavili u lažnom minskom polju. Marko uhvati Stanu koja prizna da ih je zeznula. Domagoj se budi i želi pobjeći s novcem, ali pijan zaspi na kauču. Anđelka i Nediljko u potrazi za Petrom dolaze u brvnaru.

NOVA TV, 23.10, TURSKA SERIJA, Ukradeni život

Pitanje tko je glavni krivac koji stoji iza Keremove otmice još uvijek stoji neodgovoreno. Novi dokazi upućuju na Metina, ali Mehmet u tome vidi neku sumnju. Pod majčinim pritiskom, Kerem odaje mračnu tajnu o njegovom ujaku koja u potpunosti mijenja tijek događaja. Falko sanja o odlasku u inozemstvo s Ozlem i čini sve da napravi plan bijega koji će uključivati sve na njegovoj strani. Međutim, postoji i nešto što nije uzeo u obzir. Mehmet kroji igru prema vlastitim pravilima i koristi savez s policijom u svoju korist. Dva ključna lica ove bitke, Mehmet i Falko, dogovaraju posljednji sastanak koji će iznjedriti mnoge neočekivane događaje, a odgovori na ključna pitanja šokirat će sve uključene. Hoće li svi na kraju dobiti ono za što su se cijelo vrijeme borili ili će neki platiti za štetu koju su učinili?