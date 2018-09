SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: U selo dolazi biskup, a Petra se polako uhodava u posao (Na granici)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Mag govori inspektoru da je sinoć izašla i ostavila Tiaa da spava. Inspektor kaže da su našli Tiaov pištolj i uhićuju ga. Tiao uoči Magnolijino veselje zbog toga. Flavia je neutješna. Razmišlja da Tiau vrati novac, ali Antonio i Salete je odvrate od toga. Tiao govori da je Magnolia ubila Elija. Augusto je siguran u to. Helo i Luciane tješe Anu Luisu. Laura i Tiago se zbližuju, žele jedno drugome sreću. Luciane drži palce Pedru kako bi se vratio Helo. Tiao ide u pritvor i kaže da će ga odvjetnici izvući. Magnolia moli Gigi da laže policiji. Ruty Raquel razmišlja o tome da iznova osvoji Antonija. Bruno dolazi u Brazil i potraži Jessicu. Olavo govori Gigi da ne laže kako bi pomogla Magnoliji. Ciro dolazi u postaju tijekom Magnolijina iskaza. Silvia kaže Vitoriji da obožava svoje unuče. Bruno izjavi Jessici ljubav. Tiago se čudi da Marina oplakuje Elija, Isabelinog najboljeg prijatelja. Magnolia se raduje što ne žele pustiti Tiaa na slobodu. On shvaća da će morati provesti noć u pritvoru.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Zejnep i Fatih su oboje u pritvoru i za samo jedan poljubac satima čekaju noćne sate kada svi utonu u san i ne mogu pronaći drugi način nego da se jedan drugomu potajice uvuku u kuću. No naravno, nakon laži o prekidu, ni taj jedan poljubac neće biti lak kao nekad.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Na granici

U epizodnoj ulozi pojavljuje se Dušan Gojić u ulozi biskupa Josipa. Don Božinu i Zorkinu večeru s biskupom Josipom neočekivano spasi Marko, koji šarmira biskupa pa on pristane doći u Lokvicu. Ali onda mu Ante prijeđe preko noge autom i sve dovede u pitanje. Svi su u šoku kad shvate da kineski porculan kojeg imaju u ogromnim količinama ima jedan feler – nezgodnu sliku… Petra shvati da su Gordanini i Antini planovi s njom drukčiji od „knjigovodstva“. Iako njihov plan ne uspije, Krešo u kafiću načuje Antu kako se hvali da je imao nešto s Petrom proteklu večer, kad je zgazio biskupa. Zorka poludi kad čuje da su Andrija i Krešo dopustili Marku da se prijavi u vatrogasce te im govori da on ne smije ući u DVD! Marko se ipak pokušava priključiti, no nije mu lako. Andrija, Krešo i Nediljko čine sve kako Marko ne bi prošao tobožnje testiranje. Zorka je Andriji zaprijetila da joj ne radi više iza leđa zbog situacije s porculanom. Petra pokušava prodati porculan, ali joj ne ide, pa joj Zorka mentorski objasni kako stvari stoje u ovome poslu. Ništa na silu.