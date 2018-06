SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: U posljednjoj epizodi sezone vidjeti ćemo što se biti sa Surejinom i Farukovom ljubavi (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Letícia kaže Pedru da je on kriv za raspad njezine obitelji. Helô se iznenadi kada ugleda Pedra kod Yare. On joj nudi pomoć. Letíciji nedostaju mama i brat. Flávia poziva Helô da se doseli k njoj. Tiago briše Isabeline slike s mobitela. Pedro mu savjetuje da se vrati na posao. Helô govori Fláviji da je vidjela Isabelu u Paratyju. Luciane govori Pedru da se Mag zaljubila u Tiaa. Salete se iznenadi kada ugleda Mileide s Hérculesom. On je predstavi kao svoju dogradonačelnicu. Augusta nazove Beth. Njega brine suradnja Mileide i Hérculesa. Helô javi Olavu da će tužiti Tiaa. Helô i Pedro dolaze u galeriju i ustanove da je Tiao uništio sve dokumente. Tiao kaže Letíciji da ponovno osvoji Tiaga. Tiao hini svađu s njom pred Mag. Arlindo javlja Venturiniju da će pobjeći. Gledson se boji Lucianeine reakcije kada sazna za Hérculesa i Mileide. Ciro glumi da se želi vratiti Vitóriji. Tiago dozna od Camile da je Letícia iznajmila stan.

NOVA TV, 18.15, TURSKA SERIJA, Anđeli

Džemre odluči priznati sve što se dogodilo Serkanu. Nazan ju savjetuje kako je bolje da to zajedno učine. Defne se razbjesni jer smatra kako je Džemre uvukla njezinu majku u to. Gunej ne želi povjerovati Songul kako je sudjelovala u pokapanju tijela. Mert je prestravljen te ne zna kako pomoći Meral. Smisli plan otmice očevim automobilom. Cure provode zadnju večer na slobodi zajedno, družeći se u stanu i razgovarajući o svemu što su zajedno prošle.

NOVA TV, 21.00, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Adema čeka otkriće velike tajne koju je Rejhan godinama uspješno čuvala od njega, dok će Garipa iznenaditi infarkt radi kojeg će biti na rubu smrti. Ni Senemina djevojačka zabava neće proteći mirno, već će neočekivan događaj još jednom uzburkati strasti. Erhanov dolazak neće značiti mir za Ipek i Fikreta, već upravo suprotno. Dvojac će ponovno biti na kušnji. No najvažnije, Adem će skupiti snage te se suočiti s Rejhan. Propitkujući sebe i svoje odluke koje je donosio kroz život, bit će na liniji odluke kako nastaviti dalje. Što će biti s glavnim junacima? Hoće li strastvena ljubav Sureje i Faruka uspjeti nadići brojne barijere koje stoje između njih ili će im sreća i ovoga puta izmaknuti?