SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: U Lokvicu dolazi Krešina bivša djevojka Sandra što dovede do rasprave između Kreše i Alme (Na granici)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Arnoldo kaže Xani da ga zanima Juliane. Josue kaže Cristini da se komendator vratio. Cora glumi kada je nećaci pitaju za Jaira. Liječnik kaže Mariji Marti i Joau Lucasu da su Du i djeca u životnoj opasnosti. Cristina odlazi Xani. Robertaa progone obožavateljice. Maria Marta umiruje Joaa Lucasa. Du primijeti da nešto nije u redu. Josue se sastane s komendatorom i kaže mu što se sve dogodilo tijekom njegove odsutnosti. Batista ugleda komendatora pred zgradom Marije Isis. Rađaju se Lucasovi i Duini blizanci. Cristina se sastane s komendatorom. Komendator nazove Mariju Isis.

NOVA TV, 15.05, DRAMSKA SERIJA, Rat ruža

Pojavljuje se Omerova bivša djevojka, Amerikanka Brooke. Gulru zbog toga postane jako ljubomorna, a istresa se na Omeru jer je uvjerena da je on pomogao lažirati DNK test koji negira da je Gulfem Halidina kći. Njihovu svađu čuje Džihan koji je za to vrijeme u Onurovom uredu. Jondža je u panici i ne želi se vratiti mužu. On za to vrijeme tuguje jer je Jondža tako naglo otišla od njega. Kada se Jondža pojavi na njegovim vratima, on je presretan iako se vratila samo zato što nema kuda. Odnosi između Džihana i Gulru napeti su, a Gulru je odlučna u tome da dokaže svoju iskrenost.

NOVA TV, 18.20, DRAMSKA SERIJA, Larin izbor

Jakova napada Boki koji mu otkriva da je Krisov čovjek. Jakov shvaća da on i Jure moraju pobjeći iz zatvora no za to im treba ključ od dvorišta. Leila, koja se uspjela spasiti, dolazi Jakovu u posjet i nudi svoju pomoć u dolasku do ključa. Jakov je uvjeren da će Leila uspjeti. Ona zaista ukrade ključ od čuvara koji ništa ne sumnja. Istodobno, Karmen štiti Laru od novinskih napisa o Jakovu, no Lara zahtjeva da Karmen bude iskrena prema njoj. Leila ne može izdržati i odlazi obavijestiti Tončija i Nelu o Jakovljevom planu. Nikol se, da bi prkosila Gogi, prijavi na izbor za miss Splita. Njih dvije se posvađaju, a Nikol misli da je impresionirala žiri. No, Goga prođe dalje, a Nikol ne, što ju jako povrijedi i razljuti. Nikol govori Danijelu, članu žirija, da će napraviti sve kako bi prošla dalje, što njemu daje svakakve ideje. Lara i Karmen sprečavaju tučnjavu između Alena i Nikše. Alen predlaže Nikši da skupa opljačkaju kuću Zlatarevih, no Nikša odbija.

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Pogrešan čovjek

Marinina veza s Leinim bivšim suprugom Davidom narušava njihov prijateljski odnos. Milena je frapirana otkrićem da je Dijana trudna u situaciji kada joj se život, brak i obitelj raspadaju. Mitar se želi riješiti Aleksandre po svaku cijenu, a Mihajlo ostane šokiran kada shvati da mu je netko opet ukrao dijamante pa prvo posumnja na fatalnu Aleksandru. Biba se brine o ozlijeđenom suprugu, što Pero koristi da bi se ponovno zbližio s njom.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Fikret dolazi u konak i ponaša se sumnjivo dok se Esma i Garip vraćaju s medenog mjeseca i prepričavaju doživljaje s puta. Sureja je cijelo vrijeme odsutna i kroz glavu joj prolaze posve druge misli. Fikretova situacija postaje sve zamršenija. Osjeća da njegov brak s Ipek nije ono što bi trebao biti i želi krenuti ispočetka tako što joj priređuje iznenađenje. Međutim, to neće biti lako kao što misli. Kada spletom okolnosti vidi Ipek u Okanovom društvu, Fikret ne može sakriti razočarenje ni obuzdati ljutnju, a njihov se odnos naglo zaoštrava. Fikretova i Ipekina svađa iznjedrit će veliki preokret u njihovim životima, a štošta će se promijeniti i u cijelom konaku.

NOVA TV, 21.25, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Ivana i Božo, unatoč Zorkinom protivljenju, odlučuju organizirati dobrotvorni koncert i odvesti Miju na udbinsku televiziju. Mijo je zbog toga očajan, a Andrija sumnjičav kad vidi kako se Ivana uredila za odlazak na televiziju s Božom. Kada u njenoj sobi pronađe knjige sumnjivog sadržaja, Andrija zamrači. Sandra dolazi u Lokvicu kako bi dogovorila detalje u vezi svog nastupa na Mijinoj dobrotvornoj zabavi. Ante iskoristi priliku pa slaže kako je on zapravo taj kome treba operacija. Sandra se sažali i spava s njim. Alma, iznenađena činjenicom da je Sandra Krešina bivša, ispituje Krešu o ljubavnoj prošlosti. Tako saznaju da je Krešo spavao s 33 žene, a Alma sa svega dva muškarca. Tomo priredi rođendansku zabavu za Dudu. Duda tamo upoznaje Petru koja ga, zbog neprilične izjave, “počasti” udarcem u međunožje. Marko staje u Petrinu obranu, a ljutiti Duda zaprijeti kako će ugasiti čitavu postaju.