SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: U konaku se pojavljuje Džem, muškarac iz Hujline prošlosti (Djevojka sa sela)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Pedro kaže ocu da će razgovarati sa Zuzom. Mag kaže Ciru da nije spavala s Tiaom. Zuza govori Pedru i Helô da su Ciro i Magnólia ljubavnici. Vitória kaže Augustu da će živjeti s njime kada Beth napusti njegov stan. Pedro kaže Zuzi da je trebala spriječiti Vitórijinu udaju. Zuza kaže da je Suzana sve znala i da je imala dosje o Mag i Ciru. Ciro se sastane s Beth u hotelu i izjavi joj ljubav. Luciane i Fausto prevare Mag i Hérculesa. Mag je čudno da nema Cira, sluti da on ima drugu. Zuza kaže da je žrtvovala svoj odnos s Brunom kako bi zaštitila Pedra. Pedro govori Helô da su Ciro i Mag ljubavnici. Tiao se pokušava zbližiti sa sinom. Luciane čuva Fausta. Jader se seli k Mileide. Pedro govori ocu da mu je Zuza rekla cijelu istinu. Vitória vidi Pedra i Fausta kako plaču. Pedro zna kako će raskrinkati Magnóliju i Cira. Nakon intervjua, Elio kaže da je Letícia izanimljivija nego što je mislio. Salete i Luciane se posvade. Salete kaže da ne želi Luciane u blizini. Magnólia govori Ciru svoje planove protiv Salete. Namjerava je ubiti nakon izbora. On se tome protivi.

NOVA TV, 18.15, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Orhan brine o Selin iako ona to odbija. Mukades uznemire televizijske vijesti o otmici te odluči unajmiti mafijaša kako bi se obračunala sa Ševketom. Gulsum ne želi davati izjave o otmici s čime se Fatih složi. On i Zejnep traže kolibu te dođu do kraja puta. Irem daje izjavu za medije što zasmeta Gulsum. Ona vjeruje kako je upravo Irem sve javila javnosti. Mukadesini ljudi otmu pogrešnog čovjeka te se ona nađe oči u oči sa Ševketovim gnjevom. Fatih i Zejnep slučajno uđu u kolibu gdje se nalaze Selin i Orhan. Fatih odluči kazniti Orhana zbog otmice, no shvati kako se zapravo nije dogodilo ništa loše.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Djevojka sa sela

Kerim i Hulija smiruju napetu situaciju između Mufita i Zejnep. Husejin spremi večeru za Melek, no ona ga izbaci iz kuće kad čuje kako je rekao Bajramu da se želi rastati. Filiz govori Mine kako je spremna na sve kako bi vratila svoje dijete. Zejnep razgovara s Husejinom te želi da se on vrati kući, no rastuži ju njegova odluka iza koje odlučno stoji. Husejin pronađe posao za Kaju, no dolazi do tučnjave između njih dvoje koju spriječi Melek. Kerim je oduševljen Hulijinim činom, ali ju neugodno iznenadi svojim riječima. Hatidže otkrije Suhejli kako je Bajram bio zaljubljen u Hulijinu majku. Husejin odluči priznati Melek istinu o svojoj prošlosti. Kerim odluči ostati u Turskoj što iznenadi, ali i razveseli cijelu obitelj. Džem stiže u vilu te Hulija shvati kako ga poznaje, no ne po dobrome. Bajram ispituje Huliju o njenim problemima s Džemom, ali ona mu govori kako ga ne poznaje. Suhejla slučajno čuje njihov razgovor o Husejinu i Melek. Zejnep načuje razgovor o svome suprugu te Bajram pošalje Kerima da ga pronađe. Hulija znatiželjno ispituje Melek za Bahar, no Kaja se pobrine da ne vidi dijete.