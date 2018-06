SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: U finalnoj epizodi braća Tomo i Ranko napokon u rukama drže svaki svoga sina (Čista ljubav)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Mileide predviđa da će Jéssica trebati Salete. Zuza sazna da je Bruno imao prometnu nesreću. Magnólia govori Ciru da se nada da je Zuza razumjela njezinu poruku. Hércules poziva Luciane da bude njegova dogradonačelnica. Jéssica i Salete saznaju da je Bruno nastradao. Liječnik javlja da je Bruno dobro. Ciro čeka da Magnólia ode pa da nazove Beth. Helô razgovara s kćeri i Tiagom o Tiau. Luciane i Hércules objave obitelji da su ponovno skupa. Letícia upozori Tiaa na njegovo ponašanje. Kaže mu da ne želi biti u kontaktu s njim. Pedro pita Fausta u vezi sa Zuzinom tajnom. Luciane otkrije Pedru da je Mag donirala novac Mileide. Mileide savjetuje Yari da zaboravi Aline. Tiago poželi Letíciji dobrodošlicu u tvrtku. Tiao se žali na Letícijino udaljavanje od njega. Helô govori Pedru da je Letícia otišla raditi u tvornicu tekstila. Zuza i Pedro posjete Brunu u bolnici. Dolazi i Magnólia. Tiao moli Mag da ne prihvati Letíciju u tvornici. Jéssica posjeti Brunu u bolnici. Mileide ima prijedlog za Jadera. Vitória i Augusto slušaju srce svoga djeteta.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Začin ljubavi

Ševket želi da Zejnep i Selim ostanu s njim što Fatih ne dopušta. Zejnep se odluči sukobiti s ocem te usmjeri pištolj u svoje srce. Baka želi razgovarati s Fatihom o Zejnepinoj otmici. Mukades nazove Zejnep štracom što nju zasmeta. Zejnep i Fatih se posvađaju te ju on upita zašto je odlučila ostati s njim, a ne otići kući. Fehmi prepušta Fatihu tvrtku te govori kako želi otići sam na put oko svijeta. Na obiteljskoj večeri to otkrije i obitelji što Mukades uznemiri. Ipak, baka se više brine o braku Fatiha i Zejnep te odluči isprositi Zejnepinu ruku od Ševketa. Mukades zbog te odluke odglumi pad u nesvijest.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Šest mjeseci kasnije, Dina putuje i uživa na Baliju, a Štef i dalje živi s Blaženkom te radi kao tajnik novoj gradonačelnici Vrhovca – Gogi! Goga vraća Branki njen frizerski salon, a Andrija dovodi glazbenog menadžera iz Zagreba koji nudi Emini pjevačku karijeru. Tomo je postao načelnik vrhovačke policije te dolazi po Ranka kojeg puštaju iz zatvora. Tomo pronalazi odbjeglog Dominikovog tjelohranitelja i Ranko napokon dobiva potvrdu da mu je sin živ i zdrav. Nakon teške noći u kojoj Sonja dobiva trudove i odlazi roditi, Ranko napokon dobiva i potvrdu očinstva. Sonja rađa zdravog dječaka, a Ranko i Tomo odlaze u sirotište po Rankovog sina.

NOVA TV, 21.30, TURSKA SERIJA, Djevojka sa sela

Kerim kaže Huliji kako je riješio problem s Filiz te je sada Mehmet njegov sin. Smatra Huliju pravom majkom, a ne Filiz. Zejnep želi razgovarai s Husejinom, no on ju odbija. Mahir savjetuje Filiz što napraviti u vezi Mehmeta. Hulija tijekom noći zagrli Kerima te ju on probudi i porječkaju se. Hatidže odlazi k Melek te joj odnosi Bajramov novac. Melek je tužna radi njezinih riječi kojima ju optužuje da je Husejinova ljubavnica. Bade se upoznaje s Kerimom te potakne obiteljsku raspravu. Bajram želi da Husejin dozna sve o Filiz. Za doručkom Hulija kaže kako je otvorila turističku tvrtku u Njemačkoj. Husejin kaže Kerimu kako se našao s odvjetnikom zbog njegovih problema te da će sve riješiti. To čuje Hulija koja se uzruja. Izlazeći iz kuće sretne Filiz te ih zamalo vidi Husejin. Mahir dolazi u Istanbul i traži Huliju. Hulija mu kaže što je Filiz učinila i traži od Mahira da je zaustavi. Mahir kaže da se ne treba uzrujavati i pusti joj snimku na kojoj je Ajlin. Mahir misli da je pravi problem Mine i s ciljem da je zaustavi postaje blizak s njom. Kaja traži Melek, no nje nema u restoranu. Melek se mimoiđe s Husejinom koji ju odluči pratiti. Kaže joj kako je odlučio provesti život s njom. Zejnep provocira Huliju što zasmeta Suhejli. Mahir zavodi Mine.