SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Tomo ostaje bez kuće, a mogao bi i bez Maše (Čista ljubav)

HRT1, 12.30, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Pedro pati jer nema glasa od Helô. Suzana odluči ostaviti posao tajnice kako ne bi morala viđati Pedra. Gigi pozove Helô na večeru. Augusto upozna Misaela s Yarom. Fausto vodi ozbiljnu prepirku s Pedrom. Helô promatra Tioa dok svira violinu. Gigi želi zbližiti njih dvoje. Pedro napušta Brazil i oprašta se od Carmem. Odlazi u London. Tiao se ženi s Helô…

Prošlo je dvadeset godina. Tiao se vraća s puta, a Helô otkriva da joj je muž lagao o mjestu gdje je bio. Fausto telefonski primi lošu vijest i podere Vitórijinu i Cirovu sliku. Helô odlazi sa sinom Eduom u Paraty. Tiago nalazi Helôinu kćer Letíciju u bolnici. Faustu nije drago da je Mag pozvala Venturinija na njegovu proslavu. Helô odlazi u Paraty. Fausto je tužan i moli Pedra da odmah dođe. Pedro dolazi i odlazi na plažu. Ondje susreće Helô.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Ali i Fadik ispituju osumnjičenika, no on sve negira. Ali pobjesni te se čovjek uplaši i prizna istinu. Defne je u kazni jer joj Nazan ne odobrava ispad na zabavi. Serkan pokazuje majci i sestri prsten za Džemre. Gunej i Songul priopćavaju Selin dobre vijesti te se ona razveseli i želi da se usele kod nje. Meral dolazi na fakultet, a Ejlul i Džemre joj se smiluju te kupe sendvič i sok. Kader ih radi toga prozove te napravi scenu. Nazan je u šoku radi Serkanove prosidbe te napadne Džemre kako je s njim samo radi novca. Meral moli Kader da povuče tužbu, no ona je odlučna. Meral biva osuđena, a Kader nema milosti.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Branka saznaje da je ravnateljica Doma smijenila Katarinu te da cijeli Mašin slučaj ide u reviziju. Tomo je van sebe od brige za Mašu, no tješi ga ideja da slučaj kreće od početka, što znači da ima nade da dobije skrbništvo nad Mašom. Iako naizgled brižan s Editom, Ranko joj ipak zamjera što je odabrala Tomu. Kako bi zadobila ljubav svog sina, Edita raspara darovnicu koju je namijenila Tomi, čime Tomo ostaje bez kuće. Ranko pritišće Editu da kaže Tomi da mora izaći iz kuće. Edita nema izbora nego to učiniti, što šokira Tomu. Blaž Branki predloži brak. Iako joj se ideja svidi, ona ne doživi Blaža sasvim ozbiljno. Blaženka nalazi dokaze da je Štef lažirao svoju bolest i kuje plan.