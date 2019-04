SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Tomo kreće u lov na cure, a Mijo se vraća kući s operacije (Na granici)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Maria Marta razgovara s Mauriliom o njegovoj ponudi. Maurilio kaže Danielle da će se vratiti Medeirosima. Magnolia pati zbog neuspješne proslave srebrnog pira. Jose Alfredo razmišlja o pomoći Joseu Pedru. Maurilio kaže Teu da objavi vijest o njegovoj ženidbi Marijom Martom. Helena otkrije Salvadorove slike na nekoj dražbi. Felipe kaže Claudiju da je sve činio po Enricovu nalogu. Jose Alfredo otkrije da je novac u švicarskoj banci nestao. Misli da ga je ukrao Maurilio. Claudio prizna Felipeu da ga je iskoristio kako bi raskrinkao Enrica. Cristina se iznenadi kada joj Jose Alfredo kaže da bi trebala otputovati u Švicarsku. Maria Marta primijeti Mauriliov nemir kad je on zatraži dokumente za vjenčanje. Maurilio razgovara sa zaposlenicima Imperija koji se tuže na tvrtku. Danielle posjeti Josea Pedra. Orville dogovori sa Jonasom sve detalje u vezi s dražbom Salvadorovih slika.

NOVA TV, 15.10, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Prošla su tri mjeseca od velike tragedije koja je snašla Gulru i Gulfem. Unatoč svemu što se dogodilo, život ide dalje. Gulru je preživjela najteže, a otkad je saznala da je trudna, teški dani su iza nje. S uzbuđenjem očekuje dolazak prinove, ali zabrinuta je zbog besparice. Gulfem je proživjela tri najteža mjeseca u svome životu, ali došlo je vrijeme da se pribere. Mjesecima je samovala, ali čini se da sad ima novi razlog za život. Omer se zbog operacije vratio u Tursku, a čini se da će život opet spojiti Gulru i Gulfem.

NOVA TV, 21.20, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Andriji i Nediljku Kunac predlaže posao s pramenovima kose, na što oni pristaju. No, akcija ne uspije, jer u brvnari ugledaju svijetlo. Uvjereni da se radi o Zorkinoj ekipi, oni pobjegnu, ni ne sluteći da se unutra, zapravo, skrivaju Štiglići. Tomo moli Marka da ide s njim “loviti” cure. Marko daje Tomi par savjeta, a Tomo se ohrabri i krene se udvarati Sandri, što iznervira njezinog novog dečka Karla. Misteriozna žena dolazi u lokal po pomoć. Tomo se nudi da joj on zamijeni gumu, a to preraste u strastveno druženje u njenom autu. Tomo se šokira kad shvati da je žena s kojom je spavao – Božina mama. Dan je Mijinog “povratka” s operacije i Skorupovići se spremaju na doček Miji. Petra glumi prehladu kako bi ostala sama kod kuće i pozvala Marka. Doček za Miju uspješno počne, ali ga Ante zalije šampanjcem i tako otkrije da Mijo nema nikakvih znakova ni ožiljka od operacije.