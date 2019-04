SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Tomo i Marko su izazvali nesreću u kojoj je Dudo izgubio pamćenje (Na granici)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Cora uvjeri Cristinu da je Irene ukrala dijamant. Maurilio zapovijedi Mariji Marti da da intervju Teu. Jose Pedro razgovara s krijumčarem. Felipe povjeruje da je Claudio zainteresiran za njega. Cristina nagovori Xanu da vrati Luciana. Luciano zove svoje posvojitelje. Cora uzme Juremu da radi u kući. Claudio govori Beatriz da će nabaviti dokaze protiv Enrica. Cristina govori da su ukrali njezin komad dijamanta. Joao Lucas otkrije da je i njegov komad nestao. Josue govori Joseu Alfredu da su njegovoj djeci ukrali komade dijamanta. Jose Alfredo sumnja na Josea Pedra. Xana kaže da će se boriti za Luciana. Xenia i Pietro planiraju uništiti Julianeinu krunidbu u školi sambe. Maurilio prijavi Josea Pedra policiji. Danielle razgovara s Mauriliom. Jose Pedro razgovara s Cleberom. Policia dolazi u “Vicente”. Jose Pedro i Cleber su uhićeni.

NOVA TV, 15.05, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Mert je oduševljen medijskom pažnjom koju je privukao nakon sudjelovanja na reviji, a novčani iznos koji će za to dobiti još će ga više razveseliti. Dujgu se želi ponovno zbližiti s njim, ali ostane zatečena kada vidi Merta u društvu modne agentice. Za to vrijeme, Gulru se s obitelji vraća u svoju staru kuću, a cijela ta promjena zahtijevat će veliku prilagodbu. Džihan se teško miri s činjenicom da je Gulru otišla iz njegovog života jer ga sve u vili podsjeća na nju. No ni njezino odsustvo neće osigurati mir u vili jer se nedugo nakon odlaska Gulru vraća u vilu kako bi se sastala s Gulfem. Razgovor među njima koji će Džihan slučajno čuti zauvijek će promijeniti njihove sudbine i dovesti do neizbježne katastrofe.

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Pogrešan čovjek

Odlučni Lazar odlazi u Beograd kako bi raščistio situaciju i riješio sve probleme koji stoje na putu njegovoj i Leinoj sreći. Pero ohrabruje Grgu da ne odustane od Zoe i da se bori za nju ako smatra da je ona njegova prava ljubav. Mitar je istinski zgrožen Mileninim bezosjećajnim ponašanjem prema Dijani. Mihajlo doznaje tko je zapravo pucao u njega, a Sava se odriče Mome te ne želi priznati da je on njegov otac.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Faruk je majku i brata šokirao onime što je ponudio Ademu. Adema, pak, više muče razmišljanja o očinstvu. Dok su svi na okupu nakon Dilarina porođaja, Guneš se osjeća usamljeno jer je Adem odjurio bez najave. Sureja uspijeva doći do Dilare i puna je nade, ali se u isto vrijeme brine kako će Ademovo zbližavanje s Boranima utjecati na nju. Fikret zadnji dolazi u bolnicu i ostaje zatečen kad shvati da su Faruk i Adem razgovarali o poslu. Fikret je uzrujan, ali Adem čini sve kako bi ga uvjerio u svoje i Farukove dobre namjere.

NOVA TV, 21.35, DRAMSKA SERIJA, Na granici

U akciji “ukletom” rutom, Andrija je pogođen u stražnjicu. Zorka shvaća da Nediljko i Andrija više nisu u formi za šverc te ih na Lidijinu inicijativu šalje u penziju. Zdenko odlazi reći Dudi sve o Markovoj i Tominoj izdaji. Istodobno, Marko u lokalu pokušava opiti Dudu i izvući informacije. Duda otkrije da ga Marko snima i kada već svi pomisle da je sve propalo, Zdenko slučajno pogazi Dudu autom, a od udarca u glavu – Duda izgubi pamćenje. Policajci odluče šutjeti o svemu, u nadi da se Duda nikad neće sjetiti nesreće. Božo odluči stati na kraj neredima po župnom dvoru pa osmisli pravila kućnog reda. Tomo se pobuni pa nehotice izda vezu Marka i Petre. Sandra poziva Antu da joj glumi dečka na otvorenju mesnice. Mijo se buni, smatra da se Ante ne smije tako eksponirati dok ima bolesnog oca, no Ante ga ne sluša.