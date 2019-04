SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Tomo i Marko spremaju zamku za Dudu, a Mirela se naljuti na Antu (Na granici)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Jose Pedro prijeti Patriciju da otvori Clarin sef kako bi ukrao njezin komad dijamanta. Claudio smjesti klopku Felipeu. Maria Marta se uvjeri da je Jose Alfredo mrtav nakon što je pročitala DNK nalaz. Enrico jamči Felipeu da će uništiti Vicenteov ugled. Leonardo pozove Amandu da predstavlja Mariju Martu na karnevalu. Maria Marta kaže Cori što je pokazala ekshumacija. Cora poludi. Orville manipulira Salvadorom i kaže mu da ga Helena ne voli i samo se želi okoristiti njime. Jose Pedro manipulira Corom i odlazi Cristininoj kući kako bi potražio komad dijamanta. Nalazi ga unutar sveca. Luciano bježi od posvojitelja i dolazi Xani. Cristina opazi da sveca u kojemu je skrila dijamant više nema. Optuži Coru za krađu.

NOVA TV, 15.10, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Usprkos svim previranjima koja doživljava, Gulru se nalazi pred ostvarenjem svog sna iz djetinjstva. Omer je pri kraju sa strpljenjem jer je zbunjen Gulruinim osjećajima. Gulru sada mora izabrati. Ona donosi najveći izbor u životu. Kada Džihanu prizna da se za njega udala iz osvete prema Gulfem, on u nevjerici sluša njezino priznanje. No, Džihanova reakcija zapanjila je Gulru i Gulfem. Od tog trenutka više ništa neće biti isto.

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Pogrešan čovjek

Na veliku Lazarovu zamolbu, doktor Mišetić lažira Zoeinu medicinsku dokumentaciju. Milena nalazi novi način da povrijedi svoju snahu Dijanu i još u tome zlurado uživa. Zoe je sretna jer joj se napokon ostvario najveći san, odlazi na piknik sa svojim roditeljima Leom i Lazarom. Hrabri Moma upada na Mihajlovu novinsku konferenciju kako bi pred novinarima ispričao istinu iz prošlosti te napokon otkriva Savi da mu je otac.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Ipek obavještava svoju obitelj da se želi odseliti i pronaći vlastiti stan, no ta se odluka nikako ne svidi njezinim roditeljima. Ipek ih moli da je podrže u ovoj situaciji i ne odustaje od te zamisli. U konaku je atmosfera također napeta, a Faruk se trudi učiniti sve što je u njegovoj moći da to popravi. Dilara se za to vrijeme zatekne u opasnoj situaciji kada ostane zaključana u školi. U međuvremenu, Adem i Guneš razgledavaju kuću koju je Adem iznajmio, a Guneš se raznježi kad joj Adem predloži da zajedno dekoriraju kuću. Idiličnu atmosferu pokvari Faruk koji želi razgovarati s Ademom.

NOVA TV, 21.30, DRAMSKA SERIJA, Na granici

U Jurinom strahu od Turaka Nediljko i Andrija vide šansu da sabotiraju akciju i vrate se u biznis – prestrašit će Juru i ostale pa će se njih dvojica iskazati kao bolja opcija za buduće švercanje. U šumi, oni zveketom lanaca i snimkom Turaka uistinu prepadnu Juru i ekipu, pa oni od straha krenu pucat na slijepo. Marko se odluči zbližiti s Dudom i snimiti priznanje o seksu s Gabi. Istodobno, Tomo naručuje prostitutku koja bi zavela Dudu, ali se opet pojavi Vanja pa se plan izjalovi. Zdenko saznaje za Tomin plan i prijeti da će sve otkriti Dudi. Tomo ga strese elektrošokerom. Mirela napada Antu, jer joj je ozlijedio oca pa sluđeni Mijo šalje Antu kod Butigana s posebnom kremom. Dok Ante skrušeno maže Matu, otkriva mu kako će učiniti sve da Mirela i dijete budu sretni. Mirela to čuje i ostane pod dojmom Antine topline.