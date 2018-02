SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Tek što su se Sureja i Faruk pomirili njemu stiže Begumina poruka (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Carlos kaže Franciscu da imaju problem jer nadzorna kamera pokazuje da je Ramón ušao u zgradu nakon što je Franciscu pretučen, te da je Ramón došao nakon što su susjedi pozvali policiju. Hortensia je omamila Andreu i prisiljava je da napiše pismo kojim se odriče svoje veze s Jorgeom. Jorge je zabrinut i traži Andreu kod bake. Hortensia glumi da nema pojma gdje je Andrea i usput ga izvrijeđa. Jorge joj kaže da je ravnodušna prema Fabioli koja je u zatvoru zbog Francisca. Sofía moli Chila da nešto učini kako bi ubili Fabiolu. Da mu se oduži pristane spavati s njime. Jorge kaže Margariti da je ujutro ostavio Andreu pred zgradom kako bi posjetila Juanu, ali onamo nikada nije došla. Jorge dobije navodno Andreino oproštajno pismo. Ramón posjeti Fabiolu i ponavlja joj da je voli. Kaže da će je izvući iz zatvora prije nego što rodi. Carlos kaže Franciscu da je najbolje da pregovaraju s Fabiolinim odvjetnicima jer bi mogli izgubiti budu li lažno svjedočili. A pogotovo ako policija pronađe čovjeka koji ga je udario. Hortensia i dalje omamljuje Andreu i drži je zatočenu.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Policija ispituje Meral u kući te ju uhite. Songul je brani. Svakog posebno ispituju o odnosu Kader i Meral. Ejlul krivi sebe jer je rekla kako je vidjela poruku na Kaderinom mobitelu. Songul napadne Meral jer misli kako ona zna gdje je Kader. U domu policija odnosi Kaderinu odjeću na što Neriman negoduje. Ejlul Alija moli za pomoć oko Meral a on pristane. Gunej je zabrinut jer cura nema na fakultetu te zove Serkana koji mu sve objasni. Meral se požali Aliju na Eždera. Ali odlazi kod Madžide te u pretresu kuhinje nalazi sredstvo za spavanje. Madžide ga istjera iz kuće jer nema nalog. Songul čuje Zehru kako govori o Kader. Njih dvije se posvađaju. Songul odlazi kod Feride, no nema nikog kod kuće pa čeka kod Alija.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Ogorčeni Marcus odlazi ispričati Tomi istinu o Heleni. I dok se Tomo, Marcus i Helena svađaju, potresena Maša bježi iz kuće. Tomo shvaća da nema Maše i odlazi kod Ranka, gdje se sukobi s njim i Helenom, koju smatra krivom za Mašin bijeg. Tomo od Pavića saznaje da bi Maša mogla biti u Pavićevom skrovištu u šumi. Maša dolazi do skrovišta, gdje ju prestraši pas lutalica te ona bježi dalje, ostavljajući svoje stvari. I dok Helena i Tomo bezuspješno zazivaju Mašu, Maša zalazi sve dublje u šumu. No, spotiče se i pada. Sonja ostaje u Tominoj kući, gdje joj dolazi Edita sa socijalnom radnicom. Sonja laže da su Maša i Tomo u večernjoj šetnji, a Edita saznaje da je Sonja trudna, što u njoj pobudi uspomene na njenu trudnoću s Damirom. Rus dolazi kod Vlade i Emine po novac, no Vlado ga odbija. Uskoro im provalnici upadaju u kafić i kradu novac. Vlado ih pokuša zaustaviti, no oni ga svladaju. Štef se umalo slomi pred Blažom; nedostaje mu njegova Dina. Blaž tješi Štefa.

NOVA TV, 21.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Sureja održi koncert, no mislima je odsutna. Faruk dolazi u klub te uspije nagovoriti Sureju na razgovor. Na ulici se posvađaju, a Sureja zaustavi policiju te privedu Faruka i Akifa. Akif objašnjava Sureji zašto je Faruk došao. Sureja dolazi u Farukov hotel te se pomire. Ipek se susretne s majkom te joj je žao što je ona usamljena. Osman slučajno biva poliven vrućom kavom, a u cjelokupnoj situaciji zamijeni mobitel s nepoznatom osobom koja mu se svidi. Murat donosi Bade poklone te nudi pomoć oko učenja, no ona već uči s prijateljem iz škole što Murata razočara. Adem se vraća u Bursu i iznenađuje Dilaru. Sureja razmišlja o odnosu s Farukom, a u taj tren njemu stiže Begumina poruka što nju slomi. Ostavi mu poruku, on ju ponovno pronalazi u kafiću i odluči razjasniti odnos s Begum.