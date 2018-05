SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Svi u konaku osim Emira sretni su zbog Surejine trudnoće (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Zelito napadne Tiaa. Salete kaže Helô da Flávia ne zna da je Isabela nestala. Pedro pokušava umiriti Tiaga. Letícia kaže Antôniju da misli da se Isabela skriva kako bi zaplašila Tiaga. Tiao naruči Zelitovo ubojstvo. Helô to čuje i prijeti mu. Salete pokuša uvjeriti Zelita da ostane kod kuće nakon sukoba s Tiaom. Zelito zove Wesleyja da skupa pobjegnu, ali Wesley kaže da mora ostati uz sina. Camila savjetuje Jéssici da se udalji od Tiaa. Tiao šalje Valdira da ubije Zelita. Augusto potvrdi Vitóriji da ih ništa neće razdvojiti. Helô predlaže Olava za Zelitova odvjetnika. Venturini pati zbog posljedica Pupine prijave. Mileide drži palce kako bi skandal zahvatio i Luciane i naštetio Hérculesovoj kandidaturi. Fininho prisili Gustava da sudjeluje u njegovu planu protiv Zelita. Gustavo kaže Valdiru da poznaje Zelita. Ciro ponižava ženu i ona se onesvijesti. Antônio kaže da voli Ruty. Augusto odlazi Vitóriji, a Mag ga napadne. Optuži ga da je naručio Faustovo ubojstvo. Pedro moli Vitóriju da mu obeća da više nikad neće ostajati sama sa Cirom. Fininho stavlja Zelitu drogu u piće.

NOVA TV, 18.25, TURSKA SERIJA, Anđeli

Ali želi pregledati Nazanin auto, no Nazan ga primijeti. Odglumi krađu automobila u što Ali posumnja. Mert curama govori kako je pas lutalica u vrtu te laje. One se nervozno spuste u vrt te ugledaju Eždera pored psa. Feride i Toprak odlaze na razgovor s profesoricom zbog Bušrine makete. Serkan se žali kako mu je teško radi očevog nestanka što rastuži Džemre. Meral mu otkrije kako je Kader vidjela Javuza, no izmisli kako je rekao da odlazi. Selin i Zehra piju kavu te ih prekine Ežder. Gunej dolazi pred zgradu sa starim automobilom što razljuti Selin. Ali povjerava Ejlul kako mu je Nazan sumnjiva.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Emina Ranku prepričava zadnje trenutke Snježaninog života. Ranka preplave emocije. Dominik postavlja zasjedu Ranku na Snježaninom sprovodu. No, na groblju se pojavljuje samo Emina, koja oprašta Snježani. Andrija se ispričava Vladi, a zatim odlazi kod Dominika kako bi na prevaru došao do Snježaninog mobitela. Dina želi da Štef potpiše papire za razvod, a on ju izbjegava. Blaženka vidi korist u tome i cjenka se sa Dinom za Štefov potpis. Ranko uz Tominu pomoć potajno odlazi u bolnicu gdje saznaje da njegovo dijete nije preživjelo.

NOVA TV, 21.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Esmu uznemiri Garipov poziv upućen Burdžu. Fikret u šetnji priznaje Esri kako mu nedostaje Ada. Esma iznenadi Sureju pokazavši joj kako zna za njihovu tajnu. Sureja se naljuti, no cijeli konak je oduševljen njenom trudnoćom. Faruk odluči priznati Emiru kako je Sureja trudna, a on smisli pakleni plan. Dilara i Senem odluče srediti pozivnice kako Dilara ne bi ostala sama sa svojim mislima. Adem se žali Džanu kako ne sreće Dilaru jer se priklonila Boranovima. Ugleda ih Ademov stari znanac koji zna za njegovu burnu prošlost. Akif i Senem sretnu Sureju i Esmu te im uruče pozivnice za vjenčanje.