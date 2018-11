SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Svi su osim Zorke sretni zbog Petrine i Krešine veze (Na granici)

HRT1, 12.25, DRAMSKA SERIJA, Imperij

Du nagovara Joaa Lucasa da pričeka s otkrivanjem tatine ljubavnice. Teo ispituje Eriku o Lorraine. Xana smišlja kako će otkriti zašto je Cora zločesta. Lorraine javlja Ismaelu da joj je Maria Marta sredila smještaj u Xaninu pansionu. Joao Lucas aludira da zna gdje mu je tata. Maria Marta je sumnjičava. Maria Isis kaže Joseu Alfredu da bi se htjela udati za njega. On kaže Mariji Clari da Claudio ima problema. Cora izaziva Mariju Martu. Maria Marta razgovara s Cristinom. Vicente nazove Cristinu. Magnolia uzima novac Mariji Isis. Maria Marta izaziva Danielle. Claudio se naljuti na Tea. Maria Clara razgovara s Enricom o Claudiju.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Dok su Omer i Gulru na pragu novog emotivnog ispita, Jondža aktivira bombu. Jondžina opasna igra i Džihanov bijeg od kuće uzrokuju zbrku. Omer razgovara s Tanerom i upozorava ga da se ne može ponašati kao dijete. U svoj toj zbrci život priprema malo iznenađenje koje će Omeru i Gulru, koji se trude kloniti jedno drugoga, te Mertu i Gulfem sve izokrenuti naglavce.

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Pogrešan čovjek

Marina je uplašena, ali pokušava izazvati milost kod svojih otmičara. Pero se nađe u problemima kad se izgubi u šumi. Zoe istinski zabrinu riječi njezine sestrične Sare o dečkima i potaknu je na razmišljanje. Lea je uznemirena zato što nikako ne može dobiti Marinu na mobitel. Stari Lazar ima poseban dar za svoju unučicu Zoe. Dijana misli da Keti hitno mora dati priliku nekom novom muškarcu u svom životu. Ven skriva od Zoe da nije upao na Akademiju.

NOVA TV, 21.30, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Dok Marko i Tomo ispituju Ljubu što zna o ukradenoj robi iz kombija, Mijo i Ljuban se hrvaju u skladištu. Kad Marko poželi pogledati skladište, Ljubo zatraži nalog za pretres. Andrija je pogođen time što je vidio Krešu i Petru u brvnari i svima to ispriča. Petra i Krešo su iznenađeni kad shvate da svi znaju za njihovu vezu. I da ju svi, uključujući Zorku, odobravaju. Tadija i Mate su sretni što je Kreši ‘pobjegao’ autobus. Mate misli da se on predomislio u vezi s Irskom. Gordana odlazi do Zorke s idejom da opljačkaju policijsku postaju. Zorka pristaje. Gordana ima lažnu dojavu za Marka i izvuče ga iz stanice. Stana podvaljuje Zdenku sredstvo za spavanje u hranu i on zaspe. Krešo i Ante ulaze u stanicu i pronalaze robu. Neplanirano Tomo ulazi u stanicu, a Ante ostaje u ćeliji.