SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Svi se osim Osmana okupljaju na obiteljskoj večeri u konaku (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Amanda ozlijedi nogu tijekom šetnje i Leonardo joj priskače u pomoć. Amanda se zanima za Leonarda i da mu svoju posjetnicu. Orville dolazi kući i zatekne sve pospremljeno. Carmem se ispriča zbog nereda i oboje završe u krevetu. Cora želi razgovarati s Cristinom o posjetu Josea Alfreda, ali ne uspijeva. Jose Alfredo ponudi posao Ismaelu, a on pristane. Joao Lucas odlazi rano Mariji Isis, ali ona ga ne pušta. On ode. Xana mijenja Ismaelov imidž za njegov novi posao. Lorraine je ljubomorna. Joao Lucas javi Mariji Marti da ide raditi kod Josea Alfreda. Nju i Josea Pedra zabrine ta novost. Danielle se posvađa sa Joseom Pedrom jer razgovara s Amandom tijekom doručka. Orville odlazi Juliane kako bi čuo kako je Junior. Teo i Erika su tužni jer je Jose Alfredo objavio u tisku da je zaposlio Ismaela. Enrico susreće Leonarda na ulici i želi objašnjenje. Enrico se naljuti i zove Beatriz da mu pošalje odjeću. Claudio se sastane s Merivalom kako bi razgovarali o tužbi protiv Tea.

NOVA TV, 16.05, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Džihan priznaje Gulru da ne voli Dujgu i ne želi da dođe k njemu. Gulru ne shvaća zašto je on toliko ljut, ali mu obećaje da će uvijek biti uz njega i da ubuduće neće vjerovati Dujgu. Gulfem napada Gulru govoreći joj da nije mislila na Džihana kada mu je dopustila da se zaljubi u nju i moli je da mu kaže da se neće udati za njega. Gulru se opire i govori joj da ne želi biti dio njezinog plana. Uporna Gulfem moli Omera da razgovara s Gulru jer je uvjerena da će njega poslušati.

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Pogrešan čovjek

Ljubomorni i zabrinuti David zabranjuje Crnom da posjećuje Leu u bolnici, što Crni neće tako olako prihvatiti. Lea u Zoe ponovno probudi suosjećanje za Vena pa Zoe počinje preispitivati svoje ponašanje prema njemu. Nažalost, naići će na još jedan problem kada pokuša stupiti u kontakt s Venom. Za to vrijeme, Marina se useljava u garsonijeru kod Kalemberovih i dolazi u napast da se vrati Liviju. Pero se nalazi sa sinom pokojne poznanice te doznaje nešto što će mu u potpunosti promijeniti život.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Iako su Faruk i Sureja odlučili zatajiti što su doživjeli s Rejhan, vijest nedugo potom odjekne konakom. Faruk, kako bi mu pružio šansu, Adema poziva na tradicionalnu obiteljsku večeru. Esma moli Osmana da i on sudjeluje u obiteljskom druženju. On joj poručuje da neće doći, ali je uz njih bez obzira na udaljenost. Sureja i Faruk ulaze u konflikt zbog toga što je ona prihvatila ponudu za nastup s kojim on nije oduševljen. Fikret i Ipek vode ozbiljan razgovor o budućnosti njihove kćeri, a Fikret je tješi da će sve zajedno prebroditi kao obitelj. Odnos između Faruka i Osmana se popravlja nakon što iskreno progovore o svojim osjećajima.

NOVA TV, 22.00, TURSKA SERIJA, Ukradeni život

Mehmet želi da Šarmani održe tiskovnu konferenciju o slučaju otmice koji se već našao u novinama. Mehmet, koji osobito želi da Murat da izjavu, ima plan kako zadati udarac Falku i njegovim ljudima. Međutim, Falko daje nevjerojatnu ponudu Kemalu za Keremov život. Mehmet razgovara s Muratom i govori mu da je u njegovoj ladici pronašao skrivenu kameru na kojoj je bila snimka njegove žene. Odmah nagon njihovog razgovora, Keremov liječnik nazove Murata i govori mu da zna gdje drže njegovog nećaka, no povjerljivu informaciju odbija podijeliti telefonskim putem. Ne znajući da cijeli razgovor prisluškuje Mehmet, Murat dogovara sastanak na adresi koju mu je liječnik rekao.