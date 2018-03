SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Svi osim Begum i Esme raduju se Surejinom i Farukovom pomirenju (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Dalia surađuje s policijom kako bi pronašli Rula, Osvalda i Chavu. Ramón kaže Fabioli da je našao mjesto gdje će ostaviti automobile, ali mu je potreban novac kako bi kupio nove dijelove. Ona mu odgovori da će razgovarati s Andreom. Julio kaže Fabioli da se nada da će riješiti problem s radionicom jer će potrošiti sav novac. Ona mu odvrati da će ujak Antonio uskoro izaći na slobodu i da novac i služi da pomogne u nedaćama. Fabiola kaže Andrei da je stric Julio nezadovoljan jer je tražila novac, a Andrea odgovori da novac nije njegov. Nakon što ga Porfirio uspije osloboditi krivnje, Antoni je pušten na slobodu. Porfirio mu kaže da ga je oslobodila Rulova izjava, pa mu se Antonio duboko zahvali. Julio kaže Antoniju da mu je drago da su ga pustili na slobodu i da se nada da radionici više neće trebati novac jer im je on potreban kako bi dobili franšizu. Andrea kaže da je novac njezin i da je radionica važnija. Porfiriovo zdravstveno stanje se pogoršava. Margarita i Antonio su uz njega.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Gunej dolazi s posla umoran, no doznaje kako sutra i on i Songul imaju slobodan dan te planiraju kako ga provesti. Kader povjeri Džemre što je vidjela u Ežderovoj sobi. Ejlul dolazi na štakama te povjerava curama što se dogodilo. Cijelo društvo se nađe na doručku te cure posebno paze na Serkana. On shvati kako je njegova tajna otkrivena i govori napokon i Mertu što se događa. Moli sve da se ne ponašaju kao da je bolestan. Gunej posudi motocikl od Topraka koji ga uči propisima i savjetuje pažljivu vožnju. Sedef posudi knjigu od Songul te Zehri kaže kako je na slobodnom danu. Zehru to razljuti, dolazi do Songul govoreći joj kako joj mora počistiti kuću. Songul poludi, Gunej je ponosan na nju. Gunej i Songul bježe iz kuće kako ih Zehra ne bi vidjela, no ona ih slijedi.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Helena na Tominom mobitelu vidi poruku Sonji i poduzme radikalne mjere – omami Tomu tabletama i inscenira da ih Sonja zatekne u krevetu. Šokirana Sonja odlazi, uvjerena da ju je Tomo izdao. Tomo se budi i zove Sonju, ali ona mu se ne javlja. Nakon Blaženkine bukvice, Edita odluči naći smještaj kod Jasne. Tamo zatiče Veru, kojoj je stanje sve gore. No, Vera još nije spremna suočiti se s Editom. Kad ostane sama, smrtno bolesna Vera prisjeća se Editinog djeteta, koje je Vera živo ostavila na pragu sirotišta. Sonja odlazi kod Edite, kojoj otkriva da je Tomo spavao s Helenom. Edita ju tješi i naposljetku joj poklanja dječju benkicu, namijenjenu Editnoj bebi, koju Sonja sakrije u svoj ormar. Vera ostane užasnuta kada slučajno nađe Editinu benkicu. Tomo od Edite saznaje da ju je Ranko prevario za vilu putem lihvarskog ugovora. Branka i Blaž posjećuju Mašu u sirotištu.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Svi su iznenađeni Surejinim povratkom, jedino se Begum osjeća izdano. Živčana je i ljuta i bježi iz konaka. Esma ne može i ne želi oprostiti Faruku što je doveo Sureju na njezin rođnedan. Sureja se ponovno zbližava s Muratom i Osmanom. Senem zove Sureju, a kad joj se javi Faruk ona i Dilara ne mogu sakriti zadovoljstvo. Posluga je također presretna jer se Sureja vratila. Fikret želi preseliti iz glavne sobe, no Ipek je nezadovoljna te mu govori kako će pokazati kako je manje vrijedan radi toga. Adem je ljut jer je Garip rekao Esmi za otvaranje groba, no Garip mu govori kako će taj dan napraviti scenu. Murat je ljubomoran na Bade i njezinog prijatelja. Dilara na večeri kaže vijesti o Sureji i Faruku što Adema razbjesni. Rejhan sazna kako njih dvoje žele potražiti novu kuću te doživi napadaj panike.