SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Sureju teško pogodi raskid suradnje s Dilarom te se iskali na Faruku (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Amanda i Danielle razgovaraju tijekom doručka. Maria Marta ih prekine. Jose Pedro dolazi i moli ih da doručkuju u miru, ali Danielle se diže od stola. Jose Pedro moli Danielle da ostanu u kući njegovih roditelja dok radovi u njihovom stanu ne budu gotovi. Ona se složi. Orville vodi Juliane i Juniora Xani. Maria Marta kaže Amandi za Joseovu Alfredovu vezu s Marijom Isis. Maria Marta razgovara sa Joaom Lucasom o Isis i ponudi mu pomoć kako će je osvojiti. Orville posjeti Salvadora u psihijatrijskoj bolnici. Jose ALfredo se oprosti od Marije Isis i obeća joj da će se vratiti. Magnolia i Severo čekaju da komendator izađe kako bi ušli u kćerin stan i ručali s njom. Vicente kasno dolazi na posao. Enrico ga kori. Enrico zove Mariju Claru kako bi joj se ispričao, ali ona kaže da je nazove poslije jer sad ne zna što bi mu rekla. Maria Marta dolazi u stan Marije Isis i ruča s njima. Jose Alfredo nađe Amandu u svojoj kući i prijeti joj. Jose Alfredo razgovara sa Joaom Lucasom i kaže mu neka potraži posao, inače neće moći živjeti u kući sa svim povlasticama na kakve je naviknuo. Jurema i Tuane vode Victora u školu sambe. Antoninho je zagrijan za Juremu. Maria Marta kaže Severu i Magnoliji da je njezin mlađi sin vrlo zainteresiran za Mariju Isis i da ona prihvaća njihovu vezu. Isisini roditelji su zainteresirani za tu vezu jer bi im Joao Lucas osigurao budućnost. Maria Isis se ljuti i prijeti Mariji Marti da će sve reći komendatoru.

NOVA TV, 16.05, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Gulfem živi u strahu da će po nju doći policija i zove Omera u pomoć. Nakon što sazna da je bila s Tanerom u autu za vrijeme nesreće, otac od Čiček traži da ne sjeda više u njegov automobil. Ponovno se susreću Gulru i Džihan, a on joj priznaje da mu je nedostajala. On u međuvremenu priprema veliko iznenađenje. Taner dolazi do Jondže i napada ju zbog toga što ga je prijavila.

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Pogrešan čovjek

Lea kolabira i završava u bolnici, a svi se opasno zabrinu za njezino zdravstveno stanje. U bolnici David sreće Crnog, na obostrano nezadovoljstvo. Ven zamjera Zoe što ga je ostavila na cjedilu, a imali su zajednički plan. Nastasja upozorava Dijanu da je Mihajlo sabotira, a on se naljuti na Dijanu nakon što dozna da joj je Milena poslovna partnerica.

NOVA TV, 20.20, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Dilara i Sureja suočavaju se, a konflikt doseže vrhunac kada Dilara izjavi da više ne želi raditi sa Surejom. Nakon niza optužbi, uplakana Sureja odlazi od nje. Faruk posjećuje Adema koji otkriva da je obrisao očevo ime kako bi ga zaboravio, ali ga muči to što mu i dalje sliči. Faruk tvrdi da njihov otac ne bi ostavio dijete iza sebe. Sureja razgovara s Farukom i otkriva mu kako se osjeća kao da je izgubila sebe jer ne može biti istodobno biti Boran i Sureja, a on je moli da se ne iskaljuje na njemu. Još uvijek pod dojmom od svađe s Dilarom, tvrdi da joj je ona u lice rekla sve što si sama nije mogla priznati. Sve to čuje Esma koja je vidno razočarana i sukobljava se s njima, no na kraju odustaje od rasprave i povlači se. U međuvremenu, Fikret se suočava sa svojim osjećajima i otkriva slomljeno srce.

NOVA TV, 21.40, TURSKA SERIJA, Ukradeni život

Mehmet je suočen sa smrću kad ga Falko zarobi dok se obitelj, u iščekivanju dobrih vijesti, zabrine za njega jer im se dugo nije javio. Zovu ga, no ne mogu ga dobiti jer mu je mobitel ugašen. Mehmet uspijeva pobjeći iz skladišta, a nakon bijega izaziva eksploziju. Mehmet dolazi do obitelji s nesretnim vijestima i obznanjuje da nije uspio naći Kerema, no donosi njegov sat kao dokaz da su bili zarobljeni u istom skladištu. Nastavlja zamršenu istragu i ubrzo doznaje ime žene na koju glasi vlasnički list skladišta i otkriva šokantnu poveznicu s nestalim dječakom.