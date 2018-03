SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Surejin i Farukov ponovni susret prepun je emocija (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Ramón kaže Fabioli da ga je Antonio molio da se vrati u njegovu radionicu, a i Fabiola će raditi ondje kad je puste iz zatvora. Reina kaže Fabioli da je šteta što odlazi, a baš joj je počela biti draga i pritom je ozlijedi. Hortensia kaže Franciscu da joj je Rebeca mnogo rekla o njemu, ali i da se sjetila onoga što je čula i zbog čega ju je on htio ubiti. Zahtijeva od njega da povuče tužbu protiv Fabiole u zamjenu za svoju šutnju. Francisco nema izbora, pa pristaje. Chilo kaže Sofíji da je Fabiola mrtva. Margarita se iznenadi nad Franciscovom odlukom da povuče tužbu protiv Fabiole, i to na Hortensijin zahtjev. Kaže da ne vjeruje nijednome od njih, ali da joj je drago. Porfirio kaže Ramónu da će Fabiolu pustiti na slobodu jer je Francisco povukao tužbu protiv nje. Ramón se iznenadi kada dr. Pineda kaže da je Fabiola teško ozlijeđena. Doktor kaže da je mlada i jaka, te da će se oporaviti, ali da bi zbog obilnog krvarenja mogla doživjeti spontani pobačaj.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Ali javlja Feride kako je obavio posao bez nje što nju potrese. Džemre nosi Serkanu sok koji on ne želi popiti jer se pomirio s bolešću. Džemre ga tješi te prespava kod njega. Ujutro vidi Nazan i Defne koje nisu zadovoljne tom činjenicom. Meral traži Kader preko letaka, a Ežder ju ismijava i provocira. Ali i Toprak igraju zajedno košarku te Toprak moli Alija da vrati Feride na posao jer joj je stalo do toga. Harika dolazi u kuću u Šileu te u podrumu vidi Kader. Zaključi da ju je tamo ostavio Ežder te to javlja Meral. Ežder ju prati autom i ona sleti s litice u provaliju. Cure u vili traže Hariku, no Madžide im kaže kako je u bolnici.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Tomo spašava Mašu i dovodi je kući. Ranko i Helena požuruju socijalnu radnicu da donese rješenje u Heleninu korist, no Marcus im pokvari planove. On traži od Ranka više novaca u zamjenu za lažno svjedočenje, što socijalna radnica čuje i raskrinka Helenu. Helena odbija Marcusa i uvrijedi ga. Dina vidi zagrljaj Branke i Blaža i upita Blaža ima li što s Brankom. On joj slaže da nema i nikada nije imao. No, ubrzo pred Dinom Gogi izleti da su Branka i Blaž bili skupa. Editu i Profesora nitko nije obavijestio da je Maša pronađena i oni su je tražili cijelu noć. Zbog noći prevedene na hladnoći, Editi se ukoče leđa i ne može ustati iz kreveta. Profesor ju tješi i njeguje, dok ga Ranko dolazi podsjetiti na njihov dogovor. Ipak, Profesor ne može lagati pa socijalnoj radnici afirmativno govori o Tomi.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Braća se skupe oko Faruka želeći znati kako je. Esma govori odvjetniku kako ga smatra dijelom obitelji pa se uzbuni kada odvjetnik kaže da bi trebalo otvoriti Fevzijev grob. Dilara i Sureja hodaju gradom te se Sureja nada kako neće naići na Faruka. On ju primjeti, krene za njom, no ne uspije ju pronaći. Sureji je teško birajući vjenčanicu za Dilaru, prisjeća se Faruka i njihove svadbe. Adem šalje pozivnice za vjenčanje cijeloj obitelji Boran. Osman sretne Garipovu kćer u knjižari. Ipek se nađe s majkom te joj govori kako ju je Esma pozvala u konak, što nju obraduje. Adem, Dilara i Sureja su u restoranu na večeri gdje dolaze i Fikret i Faruk. Dolazi do susreta zavađenih supružnika koji obiluje emocijama, kako za Sureju, tako i za Faruka.