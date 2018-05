SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Sureja želi s Farukom razgovarati o tome što je čula od Begum (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Pedro kaže Helô da mu je Tiao rekao da ona nešto taji. Prekine ih poziv Ane Lu. Ramiro kaže da ne vjeruje da se Tiao promijenio. Vitória moli Augusta da joj pomogne. Salete se žali Fláviji zbog Jéssicina ponašanja. Pedro se odseli u pansion, na Magino nezadovoljstvo. Fininho prijeti Jéssici. Aline kaže Magnóliji da Tiago ima drugu curu. Pedro kaže da se vratio kako bi se brinuo o ocu, te kaže Magnóliji da ona to više ne treba činiti. Pedro pokušava razgovarati s ocem. Ciro ispituje Mag o Pedrovu povratku. Tiao želi zaplašiti Isabelu kako bi je udaljio od Tiaga. Mag raspravlja s Tiagom o njegovoj novoj ljubavi. Ona odlazi Tiau i kaže mu da je Tiago zaljubljen u Isabelu. Tiago govori Isabeli kako je baka reagirala kad je čula da on voli drugu. Antônio savjetuje Letíciji da prihvati Pedrovu i Helôinu vezu. Helô kaže Pedru da imaju sina, ali ne kaže mu sve do kraja.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Ejlul daje izjavu policiji zbog krađe, a Ali ju želi naučiti samoobrani. Cure očajavaju zbog novca, no Meral odluči riješiti taj problem. Javuz večera za stolom što Defne smeta. Cure su ljute jer Mert ne vodi brigu o režijama, no Meralino priznanje ih začudi. Feride u Toprakovom mobitelu pronađe poruke koje ju uznemire. Zehra laska Defne što čuje Kader. Javuz odluči povesti Kader na predavanje, no odglumi kako mu je pokvaren automobil.



NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Proračunati flert Emine i Dominika prekida ljubomorni Vlado koji se, štiteći Eminu, sukobi s Dominikom. Vlado i Emina se posvađaju. Štef moli Blaženku da ga udomi. Ona pristaje, ali samo ako će Štef poštivati njezine uvjete. Andrija se odluči posvetiti svojoj vezi s Gogom. Iznajmljuje Brankin stan, čime želi Gogi dokazati da želi dijeliti život s njom. No, Gogi to nije dovoljno. Snježana uvjeri Dominika da mu Ranko planira smjestiti za Rusovo ubojstvo, a Edita prima policiju koja traži Ranka zbog sumnje na ubojstvo, te nalazi Snježanino pismo. Tomo dolazi na Rusov grob pomoći Sonji. Tamo ih zatekne Ranko, koji se vratio na grob, ne bi li se riješio svjedoka – Tome i Sonje. Ranko repetira pištolj i cilja. No, dolazak policije natjera Ranka na bijeg. On baca pištolj kojim je Rus ubijen i skriva se u Tominoj kući. Policija pronalazi Rusov leš, a Sonja i Tomo daju izjave, prokazujući Ranka kao glavnog osumnjičenog. Ranko shvaća da mu Snježana i Dominik pripremaju zamku i od Edite traži da mu da alibi.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Begum se istrese na Sureju te joj odluči sve priznati. Adem je zabrinut za Rejhan. Esma odlazi u kupovinu s Ipek, Burdžu i Siren. Siren primijeti kako Esmu svi znaju te ju ismijava. Burdžu se to ne sviđa te ju pokušava spriječiti, dok Ipek traži način kako se izvući iz kupovine te posjetiti Esru. Posluga ismijava Esmu iza njenih leđa. Murat zaprosi Bade što nju veoma iznenadi. Ipek se požali prijateljici po pitanju Fikreta. Sureja odluči priznati Faruku što joj je Begum rekla. Majstor slučajno svima odaje Akifovu tajnu.