SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Sureja tješi Dilaru koja se odlučila rastati od Adema (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Sofía otme Ramónovu i Fabiolinu kćer. Kaže Franciscu da će pričekati da se roditelji uznemire, a onda će ponuditi dijete u zamjenu za Ramóna. Fabiola kaže Ramónu da je ona kriva za kćerinu otmicu. Ramón dobije slike i poruku da je dijete dobro, ali da ne smije obavijestiti policiju o otmici. Ramón shvaća da Sofía stoji iza te otmice. Pokaže slike i poruku Fabioli. Kaže joj da neće obavijestiti policiju, ali moli je da ima povjerenja u to da će on vratiti njihovu kćer živu i zdravu. Sofía kaže Franciscu da ako joj se Ramón ne vrati, ubit će njega i kćer. Sofía je vezala Ramóna i kaže mu da će vratiti kćer Fabioli pod uvjetom da se on vrati njoj i da započnu novi život. On lažno pristane. Sofía kaže Franciscu da Ramónu da neko omamljujuće sredstvo. Francisco pokuša pobjeći sa Sofíjinim novcem, ali ona ga uhvati u bijegu. Naguravaju se zbog pištolja koji odjednom opali i rani Francisca. Policija uhiti Sofíju, a Fabiola traži da joj Francisco kaže gdje je njezina kći. Francisco gubi svijest.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Meral želi reći Kader istinu te ju zove, no ona je zauzeta. Zehra predlaže Meral testiranje može li se vratiti na siromašni život. Cure dolaze u policiju prijaviti identitet pronađene djevojke. Ali moli Fadik za pomoć oko izražavanja osjećaja. Ona ga savjetuje. Neriman je u posjeti Serkanu, a Nazan ju napadne te želi otkriti ružne sitnice o njoj. Ali dolazi kod Feride te nudi pomoć oko popravaka u kući, no napravi više štete nego koristi. Toprak primijeti simpatije između Ejlul i Alija, no Feride ga spriječi u komentiranju njihovog odnosa. Songul pozli što Guneja uznemiri. Meral se teško navikava na život u domu.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Tomo i Branka dolaze u Dom gdje zateknu potpuno histeričnu Mašu. Potreseni Tomo osjeća da je pogriješio, i kao otac, i kao čovjek, te odlazi svom ocu na grob, dok Branka odlazi k Ranku. Mora pristati na Rankovu ponudu posla kako bi dobila skrbništvo nad Mašom. Vlado zapostavlja svoje poslove u kafiću koje mora spašavati Goga. Pokvario se aparat za kavu čiji popravak Vlado želi platiti zaručničkim prstenom. Edita očajnički pokušava doprijeti do Ranka. On jedino što od nje želi je da rodnim listom potvrdi da je Ranko Leskovarov sin. Edita je spremna do kraja života živjeti u laži i tajiti Ranku istinu o njegovom porijeklu, samo za mrvu njegove ljubavi. Maša se u sirotištu potuče s djevojčicom i prijeti joj premještaj u drugi dom. Tomo sazna da je Ranko bio kod Maše te bijesan odlazi k njemu. Ipak, smekša se kad vidi da je Ranku iskreno žao Maše.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Adem zaključa Dilaru u kuću i pretuče ju. Burdžu i Osman sve više vremena provode zajedno. Džan izvede Begum na večeru te njih dvoje uživaju. Novinar javlja Fikretu što je iduća vijest, a on ih odobri radi inata obitelji. Dilara odlazi od Adema te zove Džana kako bi joj donio papire za razvod. Esmu naljute vijesti u novinama, a još ju više zasmeta Akifovo otkriće. Garip vidi vijesti u novinama te se sprema u Bursu kako bi bio uz Esmu. Begum govori Fikretu kako Ipek nije u dobrom stanju te da će joj biti potreban dug oporavak. Akif poziva Senem na večeru, ona pristane. Sureja dolazi kod uznemirene Dilare koja ne želi razgovarati. Fikret i Faruk se posvađaju oko Akifa. Rejhan smiruje Adema u vezi Dilare, no Garip ga ponovno razbjesni.