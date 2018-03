SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Sureja se vraća u Bursu i traži odvjetnika za rastavu (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Carlos kaže Franciscu da pripremi iskaz jer će ga Fabiolini odvjetnici tužiti za klevetu, ali i za obiteljsko nasilje. Rebeca kaže Franciscu da ima osjećaj da je se želi riješiti i podsjeća ga da joj je obećao da će biti skupa ako mu pomogne izbrisati Hortensijino pamćenje. Prijeti mu i da zna mnogo toga što bi ga moglo skupo stajati. Francisco joj kaže da mu je dojadila i neka zauvijek ode. Kako bi se osvetila Franciscu, Rebeca kaže Hortensiji da Francisca zanima samo novac. Hortensia se prisjeća da je čula kad je Francisco rekao da će Fabiolinim novcem kupiti ordinaciju. Rebeca joj kaže da joj je davala injekcije jer ju je Francisco na to prisiljavao, ali da je nikada nije htjela ubiti. Hortensia joj ne vjeruje i kaže da joj je Francisco očito nešto učinio i ona mu se sada osvećuje. Prijeti da će zvati policiju, pa Rebeca bježi. Juana i Ramón shvaćaju da je Andrea zatočena u Hortensijinom stanu. Oslobađaju je. Hortensia kaže Jorgeu i Andrei da ih je htjela razdvojiti kako ih Bog ne bi kaznio. Jorge joj kaže da mu je dovoljna kazna to što nju ima za baku.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Gunej i Songul rješavaju razmirice. Džemre nedostaje Kader te gleda slike i prisjeća se uspomena s njom. Songul i Gunej se pomire, no ne znaju gdje će živjeti. Gunej planira početi raditi kako bi platio stanarinu za kuću samo za sebe i Songul. Neriman poduzima disciplinske mjere za Kader što cure razočara. Ejlul govori da ako izbaci Kader sve će otići. Madžide i Harika pakiraju Meraline stvari, no Meral se vrati kući. Na fakultetu se Meral sukobljava sa svima koji ju slikaju i provociraju, a Mert ju tješi. Feride u parku pomisli kako je Metin otet. Toprak razgovara s Alijem kako nije dobro da Feride radi s njima.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Dok Tomo traži Mašu po šumi, Edita, Profesor, Goga, Branka, Jasna, Vlado i Emina se pod Sonjinim vodstvom okupljaju u kafiću kako bi organizirali potragu. Ranko u kuću dovodi TV ekipu koja snima Heleninu izjavu u kojoj moli da joj pomognu tražiti kćer. Ranko nudi novčanu nagradu onom tko im da korisne informacije, koje na kraju i dobije. Edita skoro pred Jasnom kaže da je Sonja trudna, ali ju Sonja zaustavlja na vrijeme. Štef Dini napravi neugodnu scenu na ulici. Spašava ju baka Blaženka nakon čega se pridružuju potrazi u kafiću. Maša se budi u šumi i nastavlja dalje hodati, da bi na kraju završila na oronulom mostu s kojeg gotovo padne u rijeku. U zadnji tren stižu Tomo s jedne strane, i Helena i Ranko s druge. Tomo smiri Mašu, koja napokon uspije prijeći preko mosta te mu dotrči u zagrljaj.

NOVA TV, 21.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Senem i Dilara razgovaraju o odnosu Sureje i Faruka. Ademov odvjetnik je Garip, prijatelj Esminog oca, što nju uzruja i potrese. Emir govori Begum kako crta Faruka jer je barem na drugom planetu Faruk njegov otac. Osman se sastaje s Beharinom sestričnom radi mobitela. Ona ima astmatični napadaj te joj Osman pomogne. Rejhan je razočarana Dilarinim pozivnicama, no Adem ju smiruje. Faruk je sletio u Tursku, no bez Sureje. Esma daje Farukovu sobu Fikretu i Ipek zbog čega je Ipek presretna. Murat je ljubomoran na Badine prijatelje iz škole. Adem posjećuje Fikreta i daje mu pozivnicu za vjenčanje. Teta i Dilara presretnu Sureju na cesti te ju voze odvjetniku kojim je ona razočarana. Emir i Begum dolaze kod Boranovih na večeru. Begum moli Faruka da čuva Emira dok ona ide po lijekove, a on joj govori kako mu uskoro moraju reći istinu.