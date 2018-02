SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Sureja se raspituje o Emirovom ocu dok Faruk čuje da je Adem uhićen (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Ramón kaže Daliji da zna da je u vezi s Rulom i da ne razumije zašto to čini nakon onoga što joj je učinio. Dalia odgovori da se Rulo promijenio i zaslužuje novu priliku. Ramón joj kaže da je voli i da je zabrinut, ali da je to njezin život. Dalia ga pita zašto je prekinuo sa Sofíjom. On kaže da je mnogo razloga, a glavni razlog je to što je ne voli. Francisco se iznenadi kada ugleda Daríja jer je mislio da je mrtav. Darío ga udari. Načelnik Cuéllar kaže Sofíji da mora doći dati iskaz. Ona naredi Daliji da nazove Ramóna i kaže mu da je uhićena. Andrea uspije od Fabiole saznati što joj se događa s Franciscom. Fabiola kaže da nosi Ramónovo dijete, a Francisco joj prijeti da će je strpati u zatvor ako ga napusti. Osvaldo odluči u skladištu radionice sakriti drogu.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Meral govori Ejlul kako ju je Džemre tražila novac, no nije rekla za što. Kader naziva Gunejevog prijatelja kako bi se uvjerila kako nije djevojka. Serkan je na terapiji te mu nije dobro. Zehra pričeka Meral ispred kuće te joj prijeti kako će reći Madžide istinu ako ju ne posluša. Ejlul prati Bušru prijateljici, no nađu se usred obiteljske svađe. Kader se žali Songul kako je Gunej ljut na nju. Ali spašava Ejlul i Bušru te pokazuje osjećaje prema Ejlul ljuteći se na nju. Meral i Defne se prepiru radi ponašanja. Ežder prati Meral. Ali unajmljuje stan iznad Feride i Topraka.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Dok Sonja i Tomo vode Mašu u vrtić, zaskoči ih Rankov plaćenik. Tomo, u želji da zaštiti Sonju i Mašu, ulazi u fizički obračun s njim, ne znajući da se Rus pobrinuo za svjedoke. Dina dolazi kod Branke na frizuru, otvara se i povjerava u vezi svog razvoda i afere s Blažem. Branki je teško to slušati, ali nehotično joj da savjet da bude s njim. Emina i Vlado nailaze na sve više problema u kafiću – od nedostatka radne snage pa do prijetvornih dobavljača. Goga odlazi moliti Štefa da vrati Profesora na posao, ali, ponukana Štefovim napasnim ponašanjem, na kraju i sama da otkaz. Profesor pronalazi ugovor koji je Edita potpisala s Rankom i šokira se onime što vidi. Helena, po Rankovu naputku, odlazi Tomi i nudi mu sporazumni razvod. Ona uvjerava Tomu da se promijenila i da dolazi kod njega čista srca.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Ipek dolazi razgovarati sa Surejom o djetetu, Sureja ju izbaci iz sobe. Sureja govori Dilari kako neće više raditi u školi, već da ju Adem isplati. Begum i Emir dolaze u školu te Sureja ispituje Begum što je s Emirovim ocem. Murat stiže kući te cijela obitelj brine za njega, što njega ljuti jer se osjeća bespomoćno. Policija presretne krijumčare goriva te uhite Adema. Faruk dobije poziv da je Adem uhićen, no on se uspije izvući. Esma prijeti Ademu, no on joj otkrije istinu koja ju potrese. Sureja i Faruk odlaze na pecanje kako bi se opustili, Emir ih zove te mu Faruk obećava pomoć kod igrica. Odvjetnik Hilmi dolazi pomoći Esmi, no ono što joj kaže zaprepasti ju i ne zna hoće li moći sakriti istinu od svoje obitelji. Esma je veoma razočarana, dok je Dilara ljuta na Adema jer joj nije javio razvoj događaja.