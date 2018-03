SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Sureja se nalazi s Farukom od kojega se odlučila rastati (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Fabiola kaže Juani da će Ramón potražiti stan za njih dvoje. Juana odgovori da će je štititi dok je god živa. Porfirio kaže Margariti i Ramónu da je Reina priznala da je ozlijedila Fabiolu, ali policija je uvjerena da laže, te želi pronaći prave krivce. Ramón kaže da su mozak te akcije Francisco ili Sofía. Rulo pokušava zaplašiti Daría pištoljem. Naguravaju se, pištolj opali i smrtno rani Daríja. Načelnik Cuéllar kaže Ramónu da je njegov otmičar osvanuo mrtav, te da je to ista osoba koja je udarila Francisca. Kaže mu da će istražiti kakav je bio njihov odnos. Hortensia kaže Juliju da joj nitko ne govori kako je Fabiola. Kaže da bi bilo dobro da je pobacila jer se ne miri s time da bi Fabiola bila s automehaničarem. Antonio kaže zaposlenicima da se Ramón vraća u radionicu. Lucho to veselo prihvati. Chava kaže Osvaldu da Rulu to neće biti drago jer bi mu to moglo uništiti posao. Osvaldo kaže da samo moraju biti oprezniji. Roxana kaže Diegu da će sutradan biti s njim, kaže mu da ga voli. Juana i Fabiolina obitelj priređuju dobrodošlicu Fabioli. Daniel shvaća da je Roxana odala policiji gdje se on nalazi, te joj prijeti.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Cure žele da im Harika kaže gdje je Kader te razljute Madžide. Feride pokušava locirati djevojčicu koja ju je nazvala, no signal je ometan. Madžide je neutješna. Nazan i Defne uništavaju kuću iz koje sele. Ežder prisluškuje razgovor cura kako će policija preko računala u autu vidjeti gdje je Harika bila te im odluči reći istinu, okrivljavajući Madžide. Vodi ih u kuću u Šileu, no tamo nitko ne pronađe Kader jer ju je Ežder premjestio. Songul i Gunej u teškom se periodu prisjećaju lijepih uspomena.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Kako bi se osvetio Heleni, Marcus socijalnoj radnici govori sve najgore o njoj. Nakon niza svjedočanstava, socijalna radnica odlučuje da Maša odlazi u Dom. Tomo je u šoku i fizički se sukobljava s pripadnicima policije, jer ne želi da socijalna služba odvede Mašu. Naposljetku, Tomo popušta te ima bolan rastanak s Mašom. Helena saznaje da je Maša završila u Domu i za to krivi Ranka. Nakon što je Gogi izletjelo da su Dina i Branka „podijelile“ Blaža, Dina suočava Blaža. Branka zamoli Jasnu da Maši sašije haljinu za princezu. No, ubrzo sazna da je Maša završila u Domu. Tomo i Branka prisjećaju se trenutka kad su ih kao male razdvojili. Edita je šokirana viješću da je Maša odvedena u Dom. Moli Sonju da čuva svoju bebu. Goga provodi vrijeme u kafiću, listajući oglasnik i tražeći posao. Istovremeno, daje Emini ideju kako privući više gostiju – pjesmom.

NOVA TV, 21.25, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Faruk se žali Akifu koji mu govori za plan te on odluči čekati Sureju u restoranu. Esma se prisjeća mladosti s Garipom. Sureja pošalje odvjetnika koji Faruku donosi papire za razvod. Dilara je u problemu jer nema svirača za svadbu te Surejin odvjetnik želi pomoći. Braća su iznenađena svotom koju Sureja želi od razvoda. Faruk se povjerava Osmanu kako još uvijek voli Sureju te kako se osjeća kad je u njezinoj blizini. Kijmet dolazi u Esminu kuću, a Esma joj govori kako se mora sprijateljiti s Rejhan i doznati sve što se događa u toj kući. Kijmet Esmu ispituje o Garipu. Murat i Bade smišljaju plan kako natjerati Faruka i Sureju da popričaju. Sureja i Dilara pričaju o vjenčanju. Dolazi Osman koji želi popričati sa Surejom. Ispričava joj se na svemu što joj je učinio. Garip nazove Esmu te se želi vidjeti s njom. Gulistan sretne Sureju i govori joj kako svima nedostaje, no izleti joj činjenica o Faruku i Begum. Esma se nervozno sprema za ručak s Garipom. Faruk i Sureja se nađu u istom restoranu te Sureja shvati kako je sve namješteno. Ipak pristane na razgovor i večeru.