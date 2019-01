SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Sureja se bori s gubitkom Dilare i Osmana, dok se Fikret i Ipek bore za svoju kćer (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Fernando priđe Cristini na ulici i pita je kako je. Tuane vodi Victora ocu. Vicente izađe s Cristinom. Erika preda Teu Lorraineinu i Ismaelovu snimku. Maurilio pozove Mariju Martu na večeru. Teo odlazi Joseu Alfredu i predloži mu da da ekskluzivnu izjavu za njegov blog. Jose Alfredo mu prijeti, a Teo odlazi. Zatvorenik kaže Domingu Salvadoru da bi im Orville trebao pomoći u bijegu. Orville dolazi kući, a u kući je nered. On se vraća Xani i ponovno se ispriča Juliane. Jose Alfredo odluči otići Ismaelu i ponuditi mu posao u Imperiju kako bi prestali Teovi tračevi. Jose Alfredo ugleda Cristinu na ulici. Ona ga pozove na kavu u kuću. On pristane ući, ali muče ga sjećanja na Eliane i brzo ode. Cristina ga prati i pokuša mu se ispričati, ali Jose Alfredo kaže da se on njoj mora ispričati.

NOVA TV, 16.05, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Gulfem se dočepa Tanerovih i Čičekinih golih fotografija i pruža priliku Džahide da krene u veliku igru.

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Pogrešan čovjek

Crni će Lei pokazati svoju nježnu stranu tako što će preuzeti brigu o njoj dok je bolesna, što će se Lei posebno svidjeti. U međuvremenu, odnos između Zoe i Vena će zahladnjeti kada shvate da im se mišljenja razilaze. I dok Dijana smišlja plan kako da se zaobilaznim putem riješi inspekcije, Mihajlo doznaje kako bi mu njegova bivša tajnica Nastasja mogla stvarati probleme u budućim planovima.

NOVA TV, 20.20, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Dok Adina bolest zabrine cijeli konak, Esma kreće u akciju kako bi usprkos svemu obitelj održala na okupu. Za Fikreta i Ipek počinje novo razdoblje. Sureja misli da je izgubila Dilaru i kad Osman odluči otići, počinje se osjećati uistinu usamljeno.

NOVA TV, 22.00, TURSKA SERIJA, Ukradeni život

Mehmet je u šoku kad pronađe mrtvo tijelo Defne Šarman. Odgovori koje pronalazi vode ga do još kompleksnijih pitanja. Tko je i zašto ubio mladu ženu? Postoji li poveznica između njezine smrti i otmice? Mehmet je odlučan pronaći odgovore. No ovaj je put to još kompliciranije jer je upletena i policija. Mehmet je jedan korak ispred policije jer je uz pomoć starih prijatelja pronašao odgovore na neka pitanja. Murat Šarman slomljen je zbog smrti svoje žene. Taj bolan događaj dolazi kao drugi šok za obitelj.