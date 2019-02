SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Sureja pruža Faruku podršku dok je Ulfet zbog svoje tajne ucijenjena (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Jose Alfredo pritišće Martu da mu kaže gdje je skrila ružičasti dijamant. Moli je da mu pomogne u vezi s Mauriliom. Marta kaže da dijamant nije kod nje i da će mu pomoći ako zauvijek ostavi Isis. Ali on se tome protivi. Tuane odlazi k Elivaldu na večeru i prepire se s Corom. Carmem je ljutita zbog Salvadorove nazočnosti. Želi ga se riješiti, ali Orville misli da im Salvador još može biti koristan. Cristina ugleda Vicentea kod Xane i njih dvoje se posvađaju. Erika potiče Robertaa da bude maneken. Clara govori ocu da je pristala s majkom i braćom braniti zajedničke interese. Maurilio zove Martu. Dogovore susret. Marta kaže djeci da je Jose Alfredo optužen za ubojstvo i za krađu. Jose Alfredo obeća da će razgovarati s djecom u tvrtki. Claudio zove Isis na otvaranje restorana. Cora moli Vicentea pozivnice za to otvorenje. Jose Alfredo moli Josuea da nađe Maurilija. Dolazi DNK nalaz.

NOVA TV, 15.15, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Gulfemino i Omerovo šokantno vjenčanje poremeti sve u vili, zbog čega osobito ispašta Gulru. Dok se ona grči u neizdrživoj ljubavnoj boli, Omer i Gulfem odlučuju živjeti u vili što negativno utječe i na Džihana koji napravi dosad neviđenu scenu. Džihan inzistira da on i Gulru odsele iz vile, ali Gulru to nikako ne želi prihvatiti. Istovremeno, Gulru od svih pokušava skriti svoju duboku bol. Između Dujgu i Merta dolazi do konflikta zbog kojeg Mert odlazi od nje. U međuvremenu, Mesude sve više sumnja u to da Halide nešto skriva i analizira događaje nakon Gulfemine nesreće.

NOVA TV, 18.20, DRAMSKA SERIJA, Larin izbor

Tonči pokušava spasiti sina iz zatvora, ali Jakov se suprotstavi ocu i napravi izgred kako bi ostao uz Laru. Blanka je pristala na Nelinu ucjenu te laže Anđeli, kao i samoj sebi da više ništa ne želi s Tončijem, premda potajno pati za njim. Neline manipulacije su ipak urodile plodom – Jakov i Lara su razdvojeni. Lara pokušava doći do majčinog medaljona i prisiljena je zbog toga vratiti se u kuću Zlatar. Premda joj Nela nudi novac kako bi se maknula iz njihovih života, ne može spriječiti sudbinu. Jakov i Lara se ponovno susreću. Jakov, bar nakratko, odluči zaboraviti na Laru i pristaje pridružiti se ocu na putu u Afriku.

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Pogrešan čovjek

David govori Lei o poslovnoj ponudi koju je dobio te je pita hoće li poći s njim u Njemačku. Nesigurna Lea zatim traži odgovore od Crnog. Teo i Marina odlaze na romantičnu večeru a Marina odluči što će napraviti s pismom. Zlatko izlazi iz zatvora nakon što mu netko anonimno plati jamčevinu dok Mihajlo dobiva obeshrabrujuću vijest od odvjetnika.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Boranovi slave Esmine i Garipove zaruke, a Garip im se zahvaljuje jer su ga svi dočekali puni razumijevanja. Ulfet je shrvana i očajna otkad je čula vijesti o zarukama i povlači se u sebe. Ali novi šok dočekat će je kad joj na vrata dođe Sedef i prijeti joj zbog tereta koji godinama nosi na savjesti. Sedef joj postavlja ultimatum – ili će je Ulfet uzdržavati do smrti, ili će svima odati njezinu tajnu. Garip želi ugostiti obitelj svoje zaručnice Esme. To se ne svidi Faruku koji ne zna što da učini. Faruk nalazi bijeg iz situacije uz Surejinu podršku. Dilara saznaje da je Adem povukao zahtjev za brakorazvodnom parnicom. On za to vrijeme priprema dječju sobu u konaku. Senem i Guneš potajno se viđaju što privuče Akifovu pozornost.

NOVA TV, 21.25, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Marko dolazi po Zorku i vodi ju u zatvor. No, ona nadmudri Marka, Borisa i Tomu tako što im garantira da će ih povući za sobom u zatvor. Boris prvi odustaje i sve ih nagovori da jednostavno zaborave nedavne događaje i krenu ispočetka. Zorka je slobodna, ali ne ostaje u svojoj kući. Mira joj daje ultimatum – ili će Zorka iseliti, ili cijela familija bez nje. Zorka seli kod šokiranih Štiglića. Nediljko i Anđelka se zabavljaju u brvnari, a na djelu ih zatekne Jure. Nediljka ukoče leđa pa ga Jure i Anđelka kroz šumu vode do Mije. Čitava situacija rezultira pomirenjem Jure i Nediljka. Nakon niza neuspjeha, Domagoj napokon uspijeva napustiti Lokvicu, zajedno s hrpom novaca.