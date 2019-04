SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Sureja počinje preuzimati glavnu riječ u konaku što se ne svidi svima (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Maria Marta se dogovori s Corom da će otkriti komendatorovo skrovište. Enrico ugleda Maurilija i Danielu kako doručkuju u hotelu. Bruna izlazi iz hotela bez mamina znanja. Xana čuje Nanau kako razgovara s Antoniom. Josue dolazi razgovarati s Marijom Martom. Danielle otkrije da joj je kći nestala i očajava. Bruna kaže Joseu Pedru da je mama s Mauriliom. Maria Marta kaže Josueu da prenese poruku komendatoru. Silviano kaže Danielle da je Bruna kod Medeirosa. Komendator ponovno objašnjava svoj plan Josueu i kaže mu da ga što prije ostvari. Orville je oduševljen Salvadorovom slikom za Helenu. Maria Marta ispituje Danielle o njezinom odnosu s Mauriliom. Komendator kaže Cristini da dopusti ekshumaciju njegova lažnog trupla u grobu. Pojasni joj zašto mora pristati na to. Danielle tvrdi Mariji Marti da nije u vezi s Mauriliom.

NOVA TV, 15.05, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Za Gulfem više ništa nije isto nakon što joj je Gulru oduzela sve što je imala. Pod utjecajem sedativa i boli koja je proganja, Gulfem odlazi na grob svojih roditelja. Gulru shvaća da cijelo vrijeme živi s bijesom jer je povrijedila sebe i Džihana, pa donosi odluku da više ne želi živjeti tako. Gulfem i Džihan se vraćaju u vilu, a prvi susret između Gulfem i Gulru nakon incidenta prođe bez riječi.

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Pogrešan čovjek

Udaje se simpatična sestra Darinka na čije vjenčanje, na Leino veliko zadovoljstvo, dolazi i Lazar te se tom prilikom ponovno zbližavaju. Uskoro Lea shvaća kako njezina svađa s Marinom uistinu nema smisla pa se odluči pomiriti sa svojom najboljom prijateljicom, a Lazar ima jednu veliku zamolbu za Davida. Zoe se naljuti kada se Grga pojavi nepozvan na Darinkinu vjenčanju. Sava se priprema za konačnu osvetu svom bivšem šefu Mihajlu, a netrpeljivost između Milene i Dijane postaje sve veća.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Zbog Esmine bolesti i Ipekina odlaska, čini se da je u konaku počelo novo razdoblje. Fikret se osjeća snažno zbog onoga što su on i Adem odlučili i nema se namjeru predati. Fikret će svojom iznenadnom ponudom iznenaditi sve, a najviše Garipa. Ipek također započinje novo razdoblje u životu, a pronalazak stana jedna je od prvih stvari kojima se želi posvetiti. Okan joj nudi novac kako bi što prije stala na noge, ali Ipek odbija njegov prijedlog. Dilara je usamljena. Primijetila je da Ademova i Gunešina veza postaje ozbiljna, a ta je spoznaja pogađa i više nego što je očekivala. U novonastaloj situaciji Sureja nesvjesno počinje preuzimati glavnu riječ u konaku, a to će dovesti do zahlađivanja pojedinih odnosa.

NOVA TV, 21.25, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Nakon Maslinih i Penave se dolaze pozdraviti s Mijom. Mijo je dirnut svom tom brigom pa dolazi u iskušenje da sve prizna Boži, ali ga u tome spriječi Gordana. Na kraju ipak, ispraćeni od svih, Štiglići odlaze u “Švicarsku”. Zdenko čuje da je Duda spavao s Gabi i to kaže Tomi. Tomo napada Marka, a Petra ga u panici udari po glavi. Tomo je ljut na Marka, kojeg pak Petra uvjeri da se pomiri s Tomom. I Marko i Petra se, unatoč svemu, na kraju pomire. Matu od stresa ukoči u leđima, a Mirela dolazi potražiti pomoć kod Štiglića. Gordana, da je se riješi iz kuće, predloži Antu, koji napravi štetu. Poduzetna Lidija u posao uvodi novotarije, koje uključuju veći angažman mladih, pa Nediljka i Andriju, umjesto u akciju, šalje u izvidnicu. Momci su nezadovoljni, osjećaju se degradirano.