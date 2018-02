SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Sureja napušta Faruka nakon što je na slici vidjela njega i Begum (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Margarita kaže Fabioli da joj Francisco želi nauditi. Darío udari Francisca i podsjeti ga da mu je dužan. Andrea kaže Margariti i Porfiriju da je pomogla Fabioli da pobjegne od kuće jer ju je Francisco zlostavljao i zaključavao. Fabiola kaže Juani da nosi njezino unuče, te joj prizna da joj prije nije mogla to reći jer joj je Francisco prijetio. Juana kaže da je obitelj uz nju i da će sve sretno završiti. Ramón dolazi u Franciscov stan i nalazi ga bez svijesti. Pokušava mu pomoći. Dolaze dvojica policajaca i uhite ga jer misle da ga je on udario. Fabiolu premjeste u ženski zatvor. Porfirio kaže Margariti da mora otići na kemoterapiju i da ne bi želio da sama vodi Fabiolin slučaj, te joj savjetuje da zatraži Pedrovu pomoć. Sofía je sretna jer su Fabiolu strpali u zatvor, pa Ramón ne može biti s njom. Daniel pritišće Marthu kako bi mu dala još novca. Policajac kaže da je identificirao osobu koja je udarila Francisca, no Francisco tvrdi da ga je udario Ramón López.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Gunej i Harika se susretnu u istom klubu. Gunej joj se žali kako voli Songul te da ga je povrijedila. Harika se slika s njim te idući dan te slike vidi Meral. Harika laže kako je Gunej rekao kako mu je loše u braku. Ali dolazi do Mineinog djeda te odvodi njega i ženu u postaju. Meral curama pokazuje slike Harike i Guneja. Sve napadnu Guneja. Gunej i Mert se posvađaju. Selih prizna kako je ubio sina, no imao je dobar razlog. Meral donosi Neriman slastice i daje joj određene uvjete. Džemre sve čuje te se požali Ejlul. Ežder smišlja plan kako se riješiti Meral dok se Gunej žali Serkanu. Sungul odlazi kod Guneja, no Selin ju tjera. Gunej joj govori kako ju voli, a ona kaže kako mora živjeti sa Zehrom te odlazi.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Socijalna radnica dolazi po Mašu da ju odvede na sastanak s Helenom. Kada shvati da ju zapravo vodi kod Ranka, Tomo odlazi s njom i tamo, isprovociran Rankom i Helenom, napravi scenu. Socijalna radnica ga potjera, uvjerena da ima posla s agresivcem. Edita, u želji da pomogne Tomi, ugošćuje socijalnu radnicu, ali zbog svoje nepromišljenosti ga uvali još dublje. Helena govori Marcusu da će poći s njim u Njemačku, dok ga istovremeno moli da ne govori ništa Ranku. Ranko odlazi s njim u kafić, gdje isprovocira Vladu, koji ga potjera. No, ubrzo Rus dolazi Vladi naplatiti reket. Dina i Blaž su uzbuđeni nakon skupa provedene noći, a Blaženka već čuje svadbena zvona. Branka razmišlja o odnosu s Blažem i dolazi porazgovarati s njim. No, ubrzo od Blaženke dozna da je u vezi s Dinom. Sonja dočekuje veselu Dinu koja, preokupirana svojim ljubavnim životom, jedva zamjećuje Sonjinu slabost. Kad Tomo sazna da će Maša provesti noć kod Ranka, ljutito krene po nju, ali spriječi ga Sonjina nesvjestica. Ranko se otvara Maši i priča joj priču s groznim završetkom.

NOVA TV 21.20, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Esma je zabrinuta radi Sureje. Osman zove Faruka koji mu priopćava loše vijesti. Svi su tužni, no Esmu najviše pogodi situacija. Sureja i Faruk dolaze kući, ona odbija izaći iz sobe, jesti i razgovarati. Emir zagrli Begum i govori kako joj oprašta. Senem Faruku govori kako je doznala za Emira. Esma odbija slaviti Dan očeva. Osman i Sureja razgovaraju te ju on tješi kako mora proživjeti svoju bol. Dilara ispituje Rejhan gdje je Adem. Ona joj govori kako je pobjegao te da nisu jedno za drugo. Sureja želi da Faruk ide s Emirom na piknik za Dan očeva. Čisteći ormar, Sureja pronađe stvari za dijete te ih da Ipek koja potrga fotografiju Faruka i Begum. Adem i Dilara se pomire, a on prizna Fikretu kako su polubraća. Sureja na podu nalazi sliku Faruka te, spojivši sliku, shvati kako je bio u vezi s Begum. Pakira stvari i napušta ga.