SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Sureja je zabrinuta, a Adem šokiran zbog Rejhaninog priznanja (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Ana Luisa se sukobi s Magnólijom kad joj baka predbaci zbog veze s Eliom. Vitória se budi u bolnici i misli da će je Pedro ugušiti. Tiao zove Davida i moli ga da se vrati u tvrtku. Tiao razgovara s vozačem o Magnóliji. Mileide ima loš predosjećaj u vezi sa Salete. Tiao kaže da mora objaviti nešto važno. Mas se prisjeća svoga razgovora s njime. Tiago kaže Mag da se zaljubio. Vitória govori svećeniku da joj je Aline prijetila i da ju je Ciro napao. Fininho prijeti da će zapaliti Saleteinu crpku ako mu Jéssica ne da novac. Letícia emocionalno ucjenjuje Tiaga. Ruty Raquel potiče Antônija da oprosti ocu. Tiao dogovori susret s Pedrom. Tiao mu kaže da mu Helô krije neke stvari. Tiao odlazi piti s Ramirom i vrati se kući pijan. Helô ispituje Pedra o njegovu susretu s Tiaom.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Songul uči plesti, no ne ide joj najbolje. Neriman ju posjećuje kako bi provjerila u kakvom stanju je stan. Na izlazu slučajno Guneju otkrije djetetov spol što njega oduševi. Zehra uživa jer je Madžide otišla iz kuće, no sreću joj pokvari Ežderovo priznanje. Ali javlja Feride loše vijesti te ona biva napadnuta. U sukobu Toprak upuca napadača. Neriman želi da cure plate stanarinu te im teško oprašta manjak koji obećavaju nadoknaditi. Ejlul biva pokradena na tržnici. Javuz krišom ulazi u Kaderinu sobu.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Tomo i Sonja shvaćaju da je Štef javno preuzeo krivnju za radničko naselje, dao ostavku i time zaštitio Dominika i Ranka. Tomo ga odlazi nagovoriti da kaže istinu. Ranko pronalazi anonimno prijeteće pismo u kojem ga se okrivljuje za Rusovu smrt. U međuvremenu, Snježana, koja je osmislila plan osvete Ranku, odlazi Sonji i navede ju da posumnja da Ranko uskoro sprema likvidaciju. Sonja kreće za Rankom koji odlazi na Rusov grob, ne znajući da ga prate. Na Rusovu grobu Ranko shvaća tko mu je smjestio i odlazi suočiti Snježanu. Istovremeno, Sonja se uspije javiti Tomi i Snježani, koja je u međuvremenu umakla Dominiku. No, kad uđe u kuću, šokira je Ranko napadom. Snježana se izvlači i laže, no Ranko ju zaključa u sobu i odlazi – s pištoljem. Nakon ispada pripitog Grgića u kafiću, Andrija shvaća da je Ranko opasan, a Emina da slučaj njene sestre itekako nije riješen te da druženjem s Dominikom može izvući informacije o Asji, pa odluči popiti piće s njim.

NOVA TV, 21.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Esma odlazi u kupovinu s Ipek, Burdžu i Siren. Siren primijeti kako Esmu svi znaju te ju ismijava. Burdžu se to ne sviđa te ju pokušava spriječiti, dok Ipek traži način kako se izvući iz kupovine te posjetiti Esru. Zabrinuta Sureja zove Faruka zbog Rejhaninog priznanja. Rejhan objašnjava Ademu zašto je to učinila, on je šokiran te ne može prihvatiti njezinu odluku.