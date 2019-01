SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Sureja je razočarana u Faruka zbog njegova postupka prema Ademu (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Joao Lucas i Maria Isis se poljube. Ona ga otjera iz stana. Joao Lucas joj s ulice vikne da je voli. Ismael kaže Lorraine da dođe živjeti s njim, ali ona kaže da će razmisliti. Robertao i Erika odlaze u motel. Jose Alfredo razgovara s Marijom Clarom o njezinoj svadbi i o Enricovu ponašanju. Enrico misli da mu se gost ruga zbog očeve seksualne orijentacije. Antonio ga smiruje i kaže mu da nije bila riječ o ruganju. Magnolia kaže Cori da je DNK nalaz gotov. Cora odlazi Xani na frizuru za susret s Teom. Maria Marta i Amanda prate Mariju Claru na probu vjenčanice. Maria Marta prisili Mariju Claru da uzme Amandu za vjenčanu kumu. Danielle poludi zbog toga. Cora odlazi po DNK nalaz k Magnoliji. Jose Alfredo odlazi na tržnicu i razgovara s Elivaldom. Cora odlazi s Teom i kaže mu da ima dokaz da je Jose Alfredo Cristinin tata.

NOVA TV, 16.05, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Jondža ima zapanjujuću vijest za Gulfem – Omerovi su došli prositi Gulru. Nezainteresirana Gulfem poručuje joj da je ubuduće ne zamara s tim jer više ne misli na Omera. Obitelji se na prošnji slože da se vjenčanje Omera i Gulru treba dogoditi čim prije, ali nesuglasice nastanu oko organizacije jer Gulru ne želi veliku svadbu, a Omerova majka želi veličanstvenu organizaciju. Situaciju dodatno otežava Jondža svojim neprimjerenim upadicama. U međuvremenu, Džihan iščekuje Gulru, živeći u zabludi da će se vjenčati. Razočaran je zbog toga što ga već nekoliko dana nije posjetila, a Gulfem ga tješi i obećaje mu da će je sutra nazvati.

NOVA TV, 20.20, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Plan koji je Faruk skovao kako bi Adema stjerao u kut kod Sureje izazove veliko razočaranje. Sureja propitkuje povjerenje u muža i ne želi ugroziti prijateljstvo s Dilarom. Zbog cijele situacije, govori Faruku da ga više ne poznaje, a među njima se stvara zid jer mu ona ne može opravdati zlo koje je počinio. Sureja zove Senem i ispriča joj da Faruk i Akif žele smjestiti Ademu. Adem je razočaran jer je izgubio sreću koju je osjećao i želi osvetu. Muratova iznenadna odluka o preseljenju u inozemstvo u konaku odjekne poput bombe, a u isto vrijeme Osman obznanjuje da je odlučio ostati. Za to vrijeme, Senem se sukobljava s Akifom koji joj kaže da je i dobar čovjek nekada prisiljen zaprljati ruke.

NOVA TV, 22.30, TURSKA SERIJA, Ukradeni život

Nuri dolazi na sastanak s Muratom i dovodi Kerema. Murat i Kerem šokirani su kada se napokon ugledaju, no Nuri ne želi predati Kerema sve dok ne dobije novac od Murata. Hoće li Kerem zaista spavati kod kuće ili će Falko i njegovi ljudi krvlju nadoknaditi štetu? Mehmet, prateći Murata, pokušava spasiti Kerema nakon što Nuri otkrije da mu Murat pokušava podvaliti lažan novac. No ubrzo shvaćaju da nisu sami i u sukobu pištoljima ranjena je nova žrtva. Mehmet je odlučan u namjeri da zaštiti Kerema, ali očekuje ga velika nevolja jer su Falko i njegovi ljudi posvećeni tome da ga vrate. Za to vrijeme, Kerem pokušava iskoristiti svaku priliku za bijeg.