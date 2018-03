SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Sureja ispituje Emira o njegovom ocu, dok Esma prihvaća Emira (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.30, MEKSIČKA SERIJA, Zaljubljena u Ramona

Roxanu puštaju na slobodu. Antonio joj kaže da moraju razgovarati o tome što će reći Diegu. Rebeca kaže Franciscu da joj je rekao da će se rastati, a on se ipak vratio Fabioli. On joj kaže da mu nema pravo ništa predbacivati, te da je s Fabiolom kako bi joj uzeo sav novac. Moli je da bude strpljiva jer će jednoga dana biti zauvijek zajedno. Antonio kaže Roxani da se moraju dogovoriti kad će ona smjeti viđati Diega. Ona kaže da će ga viđati kad bude htjela. Antonio joj odvrati da je sud drukčije odredio i da ako bude kršila sudsku odluku, ponovno će završiti u zatvoru. Rosendo pobjegne tijekom premještanja u drugi zatvor, te se skrije u Sofíjinom stanu. Ramón sazna za Rosendov bijeg. Valente mu kaže da bi se trebao udaljiti od Sofíje. Rosendo kaže Sofíji da želi nastaviti raditi s njom, a ona mu kaže da Ramón neće pristati. Rosendo traži da ga nagovori. Ramón kaže Sofíji da zna da je njezin otac pobjegao i da bi bilo najbolje da se njih dvoje zauvijek raziđu jer ionako nisu u vezi. Francisco pokuša silovati Fabiolu, ona ga udari u glavu i on pada na tlo bez svijesti.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Gunej pokušava učiti, no Melek neprestano plače pa odlazi majci. Ežder se prepire s Madžide. Upoznaje Meral te joj govori kako moraju popričati o raznim temama. U Meralinoj sobi vidi sliku njezine majke te u svojim stvarima pronađe fotografije na kojima je Ajhan sa svojom djevojkom, koja nije Meralina majka. Zehra uvjerava Songul kako Guneja nije briga za nju i kako će otići od nje ako će ga puštati. Defne sebe krivi za Serkanovu situaciju. Ežder govori Sadriju kako Meral nije njegova unuka, no kad dođu rezultati DNK analize situacija se okrene. Meral pobjegne od kuće. Zehra napada Meral kako je sama isplanirala prevaru i kako je ne poznaje.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Vlado čita oproštajno pismo u kojem piše kako je Milan sve napravio zbog obitelji. Na vidjelo izlazi i da je Milan s Rankom dogovorio da Vlado preuzme kafić, što Ranko bez opiranja dopušta. Ipak, Emina osjeća tjeskobu zbog dolaska u kafić. Vlado je shvaća te oboje odlaze kući. U međuvremenu, Jasna, nakon što je čula Milanovo pismo, oblači crninu i odlazi na Milanov grob, gdje ipak stavlja prsten na ruku. Kada načuje razgovor Edite i Profesora, Jasna shvaća kako više ne može ostati u Editinoj vili i odlazi svojoj kući, gdje susreće Vladu i Eminu. Maša pozove Sonju da dođe živjeti s njima, što Sonja oduševljeno prihvaća. Helena kaže Ranku da Sonja seli, no on se ne zabrinjava, već izjavljuje kako ima novi plan. I dok Maša, Sonja i Tomo provode noć u igri, u njihovoj kući skriva se Rus koji provodi u djelo Rankov plan. Dina spletom okolnosti završi kod Blaža na večeri te se njih dvoje poljube. Dini je neugodno, no kako nema kuda otići, odluči prespavati kod Blaža – kao prijateljica.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Sureja svrati kod Begum ne znajući da je Faruk kod nje. Faruk i Begum pomisle kako je Sureja doznala za Emira, no Sureja ih pozove na večeru. Svi se vraćaju u kuću u Bursi. Sureja i Faruk vode Emira u zabavni park gdje Sureju zanimaju detalji o Emirovom ocu. Asije čita uroke te kaže kako vidi neprijatelje što uznemiri Ipek i Esmu. Adem osigurava novu pošiljku za Fikreta. Ipek shvati kako postoji poveznica između Adema i Boranovih, govori Faruku kako Fikret i Adem surađuju. Senem i Sureja su začuđene kako Esma prihvaća Emira.