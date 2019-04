SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Sureja je povrijeđena Farukovim postupkom što će utjecati na njihov odnos (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Imperij

Maurilio pokušava pridobiti povjerenje Martine djece. Merival kaže Marti da Cristina mora ostati direktorica tvrtke. Jose Alfredo i Josue razgovaraju o Silvianu. Du i Joao Lucas razgovaraju s Marijom Martom koja očajava jer je još netko vidio Josea Alfreda. Maria Marta kaže Joau Lucasu da postoji mogućnost da je njegov otac živ. Cristina odlazi Joseu Alfredu i kaže mu da ga Marta želi vidjeti. Jose Alfredo kaže Cristini da Maurilio nije Sebastiaov sin. Lucas i Du odlaze Mariji Isis kako bi istražili što ona zna o Joseu Alfredu. Erika kaže Lorraine da uđe u Silvianov stan. Reginaldo i Jurema traže Jairov trag u Corinom stanu. Cora ih ulovi. Jose Pedro i Maria Clara kuju urotu protiv Cristine. Joao Lucas ugleda oca.

NOVA TV, 15.10, TURSKA SERIJA, Rat ruža

Gulfem je uvjerena da Gulru želi Džihanovo nasljedstvo i čini sve kako bi osigurala da se to nikada ne dogodi. Međutim, njihova prepirka dovede do toga da Omer čuje njihov razgovor i shvati da Gulru nosi njegovo dijete. Novo saznanje zaprepastilo je i razljutilo Omera. Toliko mrzi Gulru da odbija prihvatiti činjenicu da je on otac njezina djeteta. Gulru je veoma teško jer zbog Omera stalno mora biti na oprezu. Jondža udara Ševketa autom, a to izaziva sasvim neočekivani kaos.

RTL TV, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Pogrešan čovjek

Lea i Crni su uzbuđeni zbog nadolazećeg vjenčanja, a Milena, premda jako tužna zbog toga, uviđa kako je zbog Mihajla bolje da svadba bude u Zagrebu. Zlatko se vraća sa zadnjeg ročišta s jako lošim vijestima. Aleksandra se koleba oko lažiranja Dijaninih nalaza. Mihajlo provocira Leu kad je sretne u bolnici dok Dijana prepričava Lazaru što se dogodilo Sari i njoj. Potom Aleksandra zatječe Mihajla i Leu u čudnoj situaciji na krovu bolnice, a Sara se miri sa svojim stricem Lazarom.

NOVA TV, 20.15, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Dok Sureja iščekuje Farukovo iznenađenje povodom godišnjice braka, on je na sasvim drugom mjestu. To će u Sureji izazvati veliko razočarenje koje će se reflektirati na njihov odnos. Guneš je još uvijek pod utjecajem susreta s Dilarom i zbunjena je zbog toga što je druga žena narušila njezinu sreću. Od silne želje da bude uključena u Ademov život, počinje se osjećati kao da ne pripada ondje.

NOVA TV, 21.25, DRAMSKA SERIJA, Na granici

Mijo potpuno poludi kad sazna da je Gordana potpisala ugovor u njegovo ime. Prašak se, naime, proizvodi od endemske biljke koja raste samo u Bosni. Ante i Mirela odlaze na piće gdje se i zbližavaju. Dubravka ‘obrađuje’ Ivanu, pokazuje joj fotografije Bože kao djeteta, na što se Božo naljuti. Ipak, priznaje da mu je Ivana lijepa, ali se ne kani razrediti. Mile pak odlazi s Andrijom u lov u kojem im se pridruži nepozvani Nediljko. Spletom nesretnih okolnosti, lov propada, a Nediljko i Andrija odvode Milu na rakiju, gdje Mile priznaje stvarni razlog druženja s Andrijom. Želi da se Božo razredi i oženi Ivanu. Andrija je u dvojbi, no nakon duljeg razmišljanja odluči poslati Ivanu u župni dvor kako bi je spojio s Božom. Petra je prisiljena poslovati sa Štiglićima. Oni je uvjere da je za njihov projekt dovoljno ukrasti biljke iz parka prirode u Bosni i posaditi ih u Lokvici.