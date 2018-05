SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Sureja i Faruk su potpora Begum koja se sprema za operaciju (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.25, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Helô posjeti majčin grob. Isabela dolazi raditi kao konobarica na zabavu, a ne zna da je to Letícijina zabava. Isabela prikriva svoj nemir pred Gigi. Letícia odlazi Tiagovoj kući da ga pozove na zabavu. Bezobrazna je prema Pedru. Mileide poljubi Jadera. Fininho podmeće požar na Saleteinoj crpki. Helô je nepovjerljiva prema Isabeli. Salete sluti da požar na crpki ima veze s Jéssicom. Luciane moli Pedra da oprosti Vitóriji. Pedro moli Tiaga da ne čini nažao Letíciji. Fausto se pokuša javiti Pedru. Augusto kaže Pedru da je Ciro pokušao ubiti Vitóriju. Mag prijeti Faustu. Tiao prijeti Isabeli i kaže joj da je oportunistica. Helô uhvati Tiaa kako pritišće Isabelu. Isabela joj kaže za Tiaga i sebe. Letícia je tužna zbog Tiagove odsutnosti. Ana Luisa poljubi Élija. Tiao želi da Helô štiti kćerine interese. Tiago jamči Isabeli da će zauvijek biti skupa. Tiao spava u Zuzinom pansionu. Provocira Pedra, a Pedro ga napadne.

NOVA TV, 18.20, TURSKA SERIJA, Anđeli

Javuz je ljut jer njegove planove poremete dvojica mladića koji mu odluče pomoć. Džemre i Serkan se slučajnu sretnu u liftu, a neugodnu situaciju još više zakomplicira kvar lifta. Gunej se protivi Songulinoj odluci da se zaposli te radi sve što može kako bi je odgovorio od nje. Meral i cure dolaze na tečaj samoobrane gdje ih Fadik i Ali podučavaju potezima. Tuna i Kader dogovore sastanak u kafiću. Prateći Meraline upute, Kader se zapetlja u laži koje Tuna otkrije. Feride se povjeri Neriman u vezi Topraka, no ona joj ne pruži željenu podršku. Selin se svidi Ežder te ju Nazan pokušava odgovoriti od toga, no ona ne posustaje.

NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Ranko od Andrije traži da mu dobavi snimku Asjinog ubojstva, dok se on kriomice nalazi s Grgićem i moli ga da ukloni dokaze s Rusove obdukcije. Grgić pristaje, no Dominik ga spriječi i – ubije. Edita suočava Snježanu, koja pokušava smjestiti Ranku za ubojstvo Rusa. Snježana počinje uviđati da joj osveta izmiče kontroli. Ona odbija Sonjinu molbu da svjedoči protiv Ranka i pokušava upozoriti Eminu da je Dominik opasan. U međuvremenu, Vlado se odluči ispričati Emini, no, igrom slučaja, dobiva novu potvrdu da ona ima nešto s Dominikom. Edita potvrđuje policiji da je Ranko u noći Rusova ubojstva bio s njom.

NOVA TV, 21.25, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Faruk i Sureja posjećuju Begum i Emira. Dilara ne može dobiti Adema na telefon te je zabrinuta. On razgovara s Fikretom o majčinom uhićenju te odluči osvetiti se obitelji Boran. Begum priznaje Emiru kako ide na operaciju, no govori mu kako će sve biti u redu. Posluga pretresa događaje iz konaka te shvate kako se ljubav širi kućom. Akif se suočava s Esmom koja mu govori kako je Senem jednom ukrala njezinu ogrlicu kako bi podmirila svoje dugove. Njega to uznemiri te ne zna kako postupiti. Faruk i Sureja otkrivaju Esmi Begumino stanje što nju potrese te ju odluči posjetiti. Esma u razgovoru s Garipom čuje kako je u krevetu sa Siren što ju povrijedi. Bade probudi Murata te mu govori kako je odlučila i daje mu odgovor na pitanje.