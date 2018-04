SADRŽAJ VAŠIH OMILJENIH SAPUNICA: Sureja i Faruk saznaju za vezu Senem i Akifa (Istanbulska nevjesta)

HRT1, 12.30, BRAZILSKA SERIJA, Spone ljubavi

Magnólia sazna da su Pedro i Helô zajedno. Helô sazna da je Letícia hospitalizirana. Mag optuži Fausta da je razdvojio Pedra i Helô. Letícia se boji da će je Tiago napustiti. Helô je uz kćer. Luciane jamči Hérculesu da će biti novi gradonačelnik Sao Dimasa. Augusto daje iskaz i kaže policiji da mora dokazati da je on kriv. Élio kaže Augustu da su njegove novine odbile poduprijeti njegovu kampanju za gradonačelnika. Letícia se veseli jer se majka vratila. Ciro otkrije da mu je Fausto platio da se oženi Vitórijom. Tiao govori Helô da zaboravi Pedra. Prijeti joj. Jéssica ukrade Letícijin nakit. Helô kaže Yari da se boji muževe reakcije. Fausto se budi iz kome, Pedro pokušava razgovarati s njime. Amaro kaže Eliju da napiše članak o Faustu. Luciane govori Venturiniju da bi se Hércules mogao kandidirati za gradonačelnika. Policija pretražuje Faustovu tvrtku. Magnólia dobije Tiaov buket. Odlazi k njemu i iznenadi se kada sazna da je on sponzorirao Augustovu kampanju. Salete otkrije da je Jéssica ukrala nakit. Helô i Pedro se susretnu, a on joj otvori svoju dušu. Ciro odlazi u policiju kako bi dao iskaz.

NOVA TV, 18.15, TURSKA SERIJA, Anđeli

Madžide i Ežder bole se s grčevima u želucu radi Zehrine hrane. Kader odlazi k Meral u bolnicu te ju ona primijeti. Posvađaju se, a Meral se stanje pogorša. Fadik, Ali i Feride obitelji donose loše vijesti, no prateći istragu shvate kako se neke stvari ne podudaraju. Cure žele suočiti Kader i Songul, no Kader pred njih stavlja ultimatum te odlazi. Zehra ju tješi te smišlja podli plan kako bi privukla cure na Kaderinu stranu. Neriman i Toprak se počnu družiti kako ona ne bi bila u depresiji, no ipak vrijeđa svakoga tko joj se nađe u blizini. Ali poziva Ejlul na večeru, no ne može pobjeći od svog poziva te mu iskrsnu nenadane situacije.



NOVA TV, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Čista ljubav

Stara ravnateljica Doma putem pisma apelira na Ravnateljicu Senku da povuče optužbe protiv Tome, što ona na kraju i čini. Ogorčena Helena svoje frustracije oko Sonjine trudnoće izbacuje na Maši. Edita tješi Mašu, ali ju time gura još više prema Ranku. Rus se sprema pozvati Gogu na spoj, no prekida ga dolazak Andrije, kojeg je Goga čekala cijeli dan. I dok se Andrija sve više zbližava s Gogom, odnos s Profesorom sve je gori. Andrija, naime, od svog oca traži novac. Ranko dolazi reći Sonji kako zna da je trudna i shvaća da ona nije vijest rekla Tomi. Sonja požuri do pritvora, ali Ranko preko Grgića ukida posjete Tomi i na kraju mu sam govori da je Sonja trudna, i to s Rankovim djetetom. Tomo nasrne na Ranka, misleći da laže u vezi Sonjine trudnoće.

NOVA TV, 21.20, TURSKA SERIJA, Istanbulska nevjesta

Ipek nema mira na večeri te tajnica slučajno čuje njezin razgovor s majkom koji ju zabrine. Senem se sprema za večeru s Akifom, no Sureja ih ponovno prekine. Faruk dolazi po Sureju te ohrabren Farukovim riječima, Akif im odluči priznati svoju ljubav prema Senem. Sureja i Faruk su iznenađeni, no drago im je radi novog para. Fikret krišom gleda tajnicu, no Ipek ništa ne primjeti. Esma se odluči sukobiti sa Surejom jer je odvojila Emira i Faruka, no Sureju to ne raživcira. Osman priča Burdžu o Sureji, no prekine ih njezina prijateljica koja ne može shvatiti kako su njih dvoje u vezi. Kijmet slučajno otvori kutiju s Fevzijevim pismima koju joj Rejhan uzme iz ruke te sakrije. Esma ponovno prekine Sureju i Osmana u razgovoru te se iskali na Sureji.